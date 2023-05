Acabar con la suciedad de los electrodomésticos a veces resulta de lo más complicado, sobre todo cuando estos están dedicados a cocinar. Y es que la grasa y el aceite suelen generar las manchas más difíciles de limpiar y las que más dolor de cabeza generan. Por eso, a la hora de ponerse manos a la obra en la cocina lo conveniente es ponerse prendas viejas para evitar que las salpicaduras estropeen las nuevas. Si quieres evitar que las tareas de limpieza se acumulen y luego resulte una tarea imposible eliminar los restos, lo más conveniente es seguir una rutina semanal, aunque no todos los electrodomésticos ni superficies de la casa necesitan de la misma constancia a la hora de limpiar.

Las freidoras son uno de los aparatos que más suciedad acumulan, aunque al no usarlos de manera tan habitual su limpieza no necesita ser tan habitual. No obstante, suele acumular gran cantidad de grasa a su alrededor, ya que su función es la de freír los alimentos con una gran cantidad de aceite en su interior. Las redes sociales contienen infinidad de trucos y consejos de limpieza para cada situación. La mayoría buscan ahorrar costes y solucionar problemas cotidianos con cualquier producto disponible por casa. En esta ocasión, una usuaria de Instagram ha compartido su método para dejar como nueva la freidora.

En primer lugar, debes sacar todo el aceite -lo más conveniente es reciclarlo-. Una vez esté completamente vacío el interior, llena media freidora con agua y añádele un chorro de vinagre de cocina. Sin sacar la rejilla, pon a funcionar la freidora y apágala cuando hayan pasado 20 minutos. Mientras se enfría, limpia la rejilla y el exterior del aparato con un producto que elimine la grasa en condiciones. Por último, retira el agua del interior con cuidado y limpia los restos de grasa con un papel y una bayeta húmeda.

