Nacho Cano ha visitado a Bertín Osborne en su casa, donde ha hablado con el presentador sobre su carrera profesional, su vida y también de algunas personas importantes que han pasado por su vida.

Ha sido aquí cuando le ha preguntado si es verdad que descubrió a Penélope Cruz, algo que él afirma y explica: “Quería hacer el vídeo de ‘La fuerza del destino’ y un amigo mío me dijo que me lo hacía. Él hizo un ‘casting’ de chicas jóvenes que empezaba y apareció Penélope”. Nacho Cano explica que se sentó enfrente de él y le dijo: “Tú vas a ser la actriz más importante del mundo”. Asegura que se pone a pensarlo y no entiende cómo le dijo esto a Penélope. Y terminó siendo ella la que hizo el videoclip de esta canción cuando todavía no era mayor de edad.

Además, cuenta que, durante aquella época en un programa de televisión de la lista de ventas, de los cinco números 1 se ponía el vídeo el sábado y afirma que Mecano en ese momento tiene un récord Guinness por álbum que más semanas estuvo de la historia: “Durante 7 u 8 meses la gente todos los sábados veía a Penélope en el vídeo de ‘La fuerza del destino’.

Nacho Cano dio un concierto televisado en la Puerta del Sol en los momentos más duros de la pandemia.

🌩️🌈☀️#MiCasaNachoCano pic.twitter.com/FfwNzyu88p — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 22 de mayo de 2023

Su próximo gran proyecto

Después de que el compositor recordara los inicios de Mecano, así como el fin del grupo, el presentador le preguntaba por la canción a la que tiene más cariño de la etapa Mecano y cuál es la más emblemática.

Nacho no dudaba ni un momento y daba una rápida y firme respuesta: "La canción a la que tengo más cariño es 'Hoy no me puedo levantar' y siempre se lo voy a tener".

Ha sido entonces cuando ha desvelado una noticia inesperada. El músico está a punto de iniciar un nuevo y gran proyecto: "Dentro de muy poco inauguraremos el hotel 'Hoy no me puedo levantar'. Es un hotel musical", comenzaba. Nacho ha adelantado algunos detalles de lo que va a ser ese hotel que abrirá sus puertas próximamente: "Ahí arriba voy a tener mi estudio, mis cosas. 'Hoy no me puedo levantar' es un nombre estupendo para un hotel en Madrid. Lo voy a hacer con un amigo mío", adelantaba.

Crisis de audiencia

Sin embargo, parece que las entrevistas de Bertín Osborne no están convenciendo a la audiencia. El programa que tuvo como invitado a Jesulín fue el menos visto de los estrenos de 'Mi casa es la tuya'. Fue seguido tan solo por 1.364.000 telespectadores, es decir un 11,2% de cuota de pantalla. Un dato que bajó notablemente con Nacho Cano, marcando un discreto 8% (1-012.000 espectadores.)