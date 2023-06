Cuando se trata de limpieza y tareas domésticas, los trucos y consejos parecen no tener fin. A veces basta con conocer algunos pequeños remedios ingeniosos para ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero. Por eso hoy quiero hablarte de un truco realmente increíble que consiste en utilizar sólo un poco de sal. Es bien sabido que el cuarto de baño, y en particular el inodoro, necesita un poco más de atención que el resto de la casa. En el cuarto de baño hay humedad, gérmenes, bacterias y, a veces, incluso moho. Por eso es muy importante mantener siempre el cuarto de baño lo más limpio posible. y puedes hacerlo utilizando simple sal. Así que no necesitas necesariamente detergentes contaminantes y caros, incluso un pequeño y común ingrediente natural puede ayudarte mucho.

Increíble pero cierto, a veces no hace falta gastar dinero comprando detergentes caros, a veces es la propia naturaleza la que viene en nuestra ayuda y nos da la solución a nuestros problemas. La sal es un ingrediente que se utiliza en la cocina para dar sabor a los platos, pero en casa se puede emplear de diferentes maneras. Una de ellas es verterla en el inodoro para solucionar un problema que muchos tenemos en casa. Basta con combinar sal con otros 2 ingredientes para hacer una mezcla que desinfecta y perfuma el inodoro. Necesitarás sal fina, bicarbonato de sodio y aceite esencial de la fragancia que prefieras. La sal y el bicarbonato de sodio matarán los gérmenes y las bacterias, mientras que el aceite esencial difundirá un olor agradable en el cuarto de baño. Coge un bol y vierte 250 g de bicarbonato, 250 g de sal gorda y 25 gotas de aceite esencial. Para un efecto aún más desinfectante, utiliza aceite esencial de árbol del té. Si deseas perfumar, puede utilizar aceite esencial de lavanda, menta o cítricos. Después de crear esta mezcla, viértela en el inodoro. Lo mejor es hacerlo por la noche antes de acostarse. De este modo, los ingredientes tendrán tiempo de matar gérmenes y bacterias, disolver la cal y perfumar. Por la mañana, pon una olla de agua al fuego y espera a que rompa a hervir. Vierta el agua hirviendo en el inodoro y tira de la cadena. En un instante verás el inodoro mucho más limpio y olerá mucho mejor, se eliminarán los gérmenes y bacterias y percibirás un aroma nuevo en el cuarto de baño. Recuerda realizar esta operación al menos una vez al mes para desinfectar y limpiar a fondo las tuberías y disolver todos los restos de cal.