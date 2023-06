Cuando contamos con mucha ropa y no tenemos espacio suficiente, lo más normal es que tengamos que optar por buscar nuevas formas de almacenar la ropa. El armario es uno de los lugares clave para ordenar las prendas según el tipo y poder hacerse una idea de aquello con lo que contamos de un solo vistazo. De esta manera, nos resultará mucho más sencillo elegir qué nos vamos a poner antes de salir en mucho menos tiempo y quedarán en el olvido muchas menos prendas. Lo normal es que a la hora de usar cajones u otro tipo de muebles algunas prendas queden al fondo y nos acabemos olvidando de ellas.

Los pantalones suelen ocupar siempre un lugar privilegiado en el armario, ya que tienen sitio en las perchas colgados junto a chaquetas, camisas, etc. No obstante, si cuentas con un gran volumen de partes de abajo, no todas tendrán hueco aquí. Una solución muy típica es hacerse con perchas múltiples en vertical que permiten colgar varios pares en el espacio que ocupa una sola percha. Aun así, es posible que prefieras reservar un cajón o un espacio del armario en específico para apilar los pantalones los unos sobre los otros.

Si apuestas por descolgar los pantalones vaqueros para doblarlos, deberás hacerlo de tal forma que no terminen arrugándose ni ocupen demasiado. Una usuaria de Instagram ha compartido su método para crear una especie de paquetes con cada pantalón y que ocupen el menor espacio posible. En primer lugar, cuando lo tengas estirado por completo, dobla la parte de la cintura hasta la que coincide con las rodillas y mete el sobrante de cada pierna por dentro. Después, tan solo tendrás que volver a doblar por la mitad y tendrás tu pantalón preparado para guardar.

Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado.