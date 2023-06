El reciclaje es una de las tareas fundamentales para muchas personas en el día a día. Normalmente todos los hogares cuentan con dos cubos de basura independientes el uno del otro tanto para los restos y para el plástico -además de reciclar aparte el papel y el cartón-. Además, sacar la basura debe entrar en la rutina de cualquier familia, ya que si no se saca a tiempo el desagradable olor terminará por inundar la estancia y atraer moscas y otros insectos que no son bienvenidos.

Lo más útil a la hora de hacerse con un cubo de basura es comprar uno que cumpla con las medidas suficientes para albergar la basura en función del número de personas que vivan en la casa; un único residente no tendrá las mismas necesidades que tres y por lo tanto no necesitará un cubo de grandes dimensiones. A la hora de hacerte con bolsas de basura, será mucho más fácil si las usas según el tipo de material que estés reciclando: amarillo para el plástico, verde para el vidrio, gris para los restos, azul para el papel, etc.

Elegir el cubo de basura ideal irá según el gusto de cada persona. En Tik Tok se ha hecho bastante popular un modelo bastante costoso que podrás encontrar en Amazon y que, sin embargo, te ahorrará tener que hacerte con dos cubos distintos. Amazon sin duda es una de las empresas más conocidas en el mundo entero desde hace unos años. En su catálogo pueden encontrarse infinidad de categorías entre las que dar con lo que buscas y que más se asemeje a las características y el precio que prefieras. Las listas de los productos más vendidos de la web se actualizan cada hora y registra cuáles están siendo los favoritos de sus usuarios por temática.

Podrás encontrar este cubo de basura de la marca Songmics por 123 euros. Consiste en un compartimento con dos cubos de 30 litros cada uno que podrás abrir independientemente con un pedal. Además, cuenta con un cierre hermético y es de color plata con remates en negro. Sus medidas generales son de 59 x 32,5 x 65,2 centímetros.