Ha llegado de nuevo el momento de sentarse en los balcones y disfrutar de los días de verano, pero antes hay que limpiarlos, cuidar las barandillas, los suelos e higienizar los espacios abiertos. He aquí cómo lo hacen en Grecia para ahorrar tiempo y dinero.

Las barandillas y los suelos de los balcones sufren mucho estrés durante los meses de invierno. Antes de disfrutar de ellos en verano, es necesario limpiarlos a fondo para no dañarlos irreparablemente y tener un ambiente sano en casa. En Grecia utilizan métodos especiales que también pueden ser útiles aquí en Italia, no debemos subestimarlos. Si las barandillas son de aluminio, que debemos considerar un material ecológico porque es reciclable, debemos hacer una mezcla con una proporción de 1 a 1 de detergente y agua. En Grecia está muy de moda utilizar bebidas gaseosas a base de soda. Los detergentes creados en casa con este ingrediente son muy eficaces y nos hacen gastar muy poco dinero.

Estas bebidas son útiles para barandillas y suelos porque garantizan seguridad, disponibilidad, conservación del color y un tiempo de limpieza mínimo. Incluso materiales mucho más delicados que el aluminio, como la madera por ejemplo, pueden higienizarse con sosa. Veamos cómo concretamente. Si nos preguntamos cómo limpiar barandillas, balcones y suelos con sosa. La sosa debe mezclarse con sal y limón. La proporción de 1 a 1 significa utilizar una parte de cada uno de los tres ingredientes. Si la suciedad es difícil, ponemos 2 porciones de sal en la mezcla. Dejamos que la mezcla se diluya durante unos minutos para que los ingredientes se mezclen lo mejor posible, cuando se produzca la reacción tapamos el recipiente durante 15 minutos en el interior. Cogemos un cepillo duro como el que usamos para limpiar alfombras, lo mojamos con nuestro limpiador casero natural y fregamos las barandillas de arriba abajo. Los suelos deben fregarse en vertical y no en horizontal. Dejar actuar el producto unos minutos y retirar con un paño de microfibra, que tambien se puede utilizar para limpiar el exterior de las persianas y que puedes encontrar en supermercados como Lidl. . Pasados unos minutos podemos aclarar con un poco de agua tibia y secar con otro paño. El resultado será delicioso, hasta las barandillas más sucias estarán limpias y los suelos brillarán. Si hacemos este lavado una vez a la semana, después del primer mes toda la suciedad del invierno se habrá olvidado.

En Grecia se toman muy en serio el cuidado de los espacios exteriores porque hace buen tiempo y se pasa mucho tiempo al aire libre. Las barandillas suelen limpiarse con productos antioxidantes, seguidos siempre de una imprimación. Las barandillas se lijan hasta que desaparece el óxido o la suciedad invernal. Antes de pintarlas, se aplica una imprimación para aislarlas y protegerlas tanto en verano como en invierno.

La imprimación permite pintar superficies de aleaciones metálicas, no sólo de aluminio, sino también de cobre y latón. También hay productos que aíslan y mejoran la pintura de materiales aún más delicados, como el poliestireno. Si tenemos barandillas de hierro, las limpiamos y frotamos con lejía, las limpiamos con un paño empapado en tricloroetileno o aguarrás, y luego utilizamos imprimación antes de pintar. Las paredes y suelos de hormigón pueden tratarse con imprimaciones especialmente creadas para este tipo de material. Estos tratamientos hacen que los suelos sean ideales para la aplicación de enlucidos, restauraciones o adhesivos a base de cemento. Esto es así incluso cuando las bases son lisas y poco absorbentes. Las sugerencias de los griegos pueden venirnos bien este verano, nuestros espacios exteriores estarán limpios y listos para ser reorganizados.