Limpiar superficies transparentes suele ser una tarea bastante complicada para las personas perfeccionistas. Y es que dejar el cristal o la mampara sin una sola mancha es muy complicado, ya que siempre suelen quedar rastros que terminan por llamar rápido la atención y echar a perder todo el trabajo. Existen muchas técnicas y métodos para limpiarlos; no todo está en los productos que usemos, también influye la técnica empleada. Limpiar adecuadamente estos espacios no solo contribuye a su mantenimiento, sino que también es una manera de agradar a la vista al mirar hacia fuera y observar el exterior como si no hubiera un cristal en medio.

Lidl ha ganado fama a nivel nacional por la variedad en sus productos, como demuestra en este caso. El supermercado cuenta con amplias ventajas frente a sus competidores, tales como: la variedad en los artículos; la inclusión de alimentos de otros países; la rebaja en comida y bebida más cerca de perecer; o, sobre todo, los productos temporales que vienen a llenar sus estantes. Precisamente son los precios los que mueven a muchos consumidores a acudir a Lidl para buscar alimentos o artilugios con los que sorprender al resto de la casa. Pero no solo se incorporan al catálogo nuevas recetas o colecciones sorprendentes. Las fechas señaladas son motivo para sacar a la venta promociones interesantes, aunque estas suelen llegar durante todo el año. Cada cierto tiempo, salen nuevas colecciones o productos según distintas temáticas que llaman la atención por sus precios, muy competitivos frente a otros de marca mucho más caros. El orden y la limpieza suelen tener cabida a la hora de llevar productos a las tiendas físicas. Son, por norma general, productos muy reclamados por los usuarios, que buscan solucionar de manera económica problemas cotidianos. Limpiar los cristales suele requerir de tiempo y paciencia para obtener un acabado perfecto, así que toda ayuda que facilite el proceso es bien recibida. Esta semana llega a Lidl un limpiacristales recargable que funcionará de manera automática y te ahorrará el tener que escurrir la mopa o bayeta. Tiene un tiempo de carga de 2,5 horas a 3,5 horas e incluye: un bote vaporizador, dos mopas y un cargador. Este tipo de artículos son válidos para otras superficies como espejos, mamparas o baldosas y funciona mediante aspiración eléctrica para no dejar huella a medida que la pasemos. Su precio es de 29,99 euros y es de la marca Silvercrest.