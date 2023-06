La humedad y las sustancias orgánicas son dos factores que pueden hacer que nuestro cuarto de baño huela mal. Aunque el cuarto de baño esté perfectamente limpio e higienizado, no necesariamente huele a fresco.

Además, la situación puede volverse aún más desagradable si tenemos invitados en casa que tienen que ir al baño. Los ambientadores comunes que podemos encontrar en los supermercados son bastante caros y a menudo no tienen una fragancia natural.

Te mostramos un método sorprendente que te permite perfumar tu baño a coste cero. Estamos seguros de que, después de probarlo, no podrás pasar sin él y te dirás a ti mismo "¿por qué no se me ocurrió esto antes?".

¿Malos olores y hedor a cloaca en el baño? Un rollo de papel higiénico y poco más es suficiente. Si hay un artículo que nunca falta en ningún cuarto de baño, ése es sin duda el papel higiénico. Este utensilio esencial, por decir algo, puede tener una función realmente inesperada. ¿Habrías pensado alguna vez que un simple rollo de papel higiénico podría transformarse en un aromatizador de habitaciones de bajo coste?

El método para perfumar el cuarto de baño consiste en coger un rollo de papel higiénico y elegir hojas de laurel. Basta con poner unas hijas directamente sobre el cartón, es decir, el interior del rollo.

Para obtener los máximos beneficios del laurel, puede utilizar la planta de varias maneras. En la cocina, el laurel se utiliza como especia para aromatizar salsas, guisos, sopas y otros platos. Para los resfriados y la tos, se puede preparar una decocción haciendo una infusión con las hojas de laurel, colocándolas en agua hirviendo durante unos minutos, luego colando y bebiendo el líquido caliente.

En caso de dolor articular o muscular, el aceite esencial de laurel puede utilizarse para masajear la zona afectada. De esta forma, las propiedades antiinflamatorias de la planta actuarán directamente sobre la zona dolorida. En general, el laurel es una planta muy versátil con múltiples beneficios para la salud humana. Aunque muchos la han utilizado durante siglos en diversas culturas, la ciencia moderna sólo está empezando a comprender las propiedades beneficiosas del laurel. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el laurel puede interactuar con algunos medicamentos y no se recomienda a las mujeres embarazadas. Antes de utilizar el laurel como remedio natural, siempre es conveniente consultar al médico.

Aunque parezca una locura, dejar el laurel debajo de la almohada beneficia nuestro organismo . No hablamos de dormir con él, sino de mantenerlo ahí durante las horas que no estemos acostados. Cuando llegue la hora de conciliar el sueño, simplemente retíralo y descansa con comodidad.