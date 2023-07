Ikea tiene un buen número de productos superventas. Algunos por su belleza, pero muchos de ellos por su utilidad y gran versatilidad. Estos son dos puntos fuertes de la cadena sueca. De ahí que no sea de extrañar que entre sus artilugios estrella esté destacando uno aunque, de primera mano, uno no sepa bien para qué funciona. Pero, en la práctica y a tenor de los comentarios de decenas de compradores, resulta perfecto.

Aunque la popularidad de Ikea viniera en un principio motivada por sus muebles, con precios muy competitivos, lo cierto es que es en la amplia variedad donde muchos clientes encuentran su atractivo. Sus precios bajos y su sistema de montaje autónomo ahorran dinero -aunque no tanto tiempo- a todos los compradores, que acuden a la gran superficie para encontrar todo tipo de artículos, más allá de mobiliario, para decorar su hogar con ese estilo propio que identifica a cada persona gracias a la amalgama de colecciones existentes.

De hecho, muchos hogares se han reformado y modernizado con los muebles de Ikea. Y desde hace tiempo no resulta extraño entrar en casa de un amigo o conocido y ver que tiene el mismo elemento, artículo o mueble que nosotros en nuestra casa. La popularidad de la gran superficie sueca ha hecho que las casas españolas estén llenas de sus productos.

El soporte de Ikea que lo está petando

Entre ellos, y cada vez "petándolo" más, el Betydlig. Se trata del pequeño artilugio citado anteriormente que ha resultado todo un bombazo entre los grandes éxitos de Ikea, encabezando la lista de los más valorados entre los top ventas.

Al final, se trata de un simple soporte, ideal para las cortinas de cualquier casa. Su versatilidad y sencillez son sus puntos fuertes. "Puedes colgar las cortinas más cerca o más lejos de la ventana, regulando el ángulo del soporte", explica Ikea. Lo hay en color negro o blanco.

Pero ya no es solo lo que dice la empresa, sino los cientos de comentarios alabando sus particularidades y que justifican por qué es de los más valorados. "Se pone muy fácil y queda genial. La única pega es que el embellecedor que se pone al final para que no se vea el trozo que va en la pared no encaja del todo bien, queda un pelín levantado por un lado. Pero visto desde abajo apenas se aprecia", afirma un cliente.

Pero otros ni siquiera ponen la más mínima pega. Algunos comentarios: "al ser corredera ofrece muchas posibilidades de instalación", "es estupendo y firme, lo que estaba buscando" o, simplemente, "económico y práctico".