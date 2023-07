Las persianas enrollables y los toldos son una excelente manera de mantener las habitaciones de nuestra casa a la sombra. Son especialmente útiles en verano, ya que mantienen la habitación más fresca y alejan el calor y las miradas indiscretas. Pueden fabricarse con distintos materiales, pero los más utilizados hoy en día son el plástico y el aluminio, por su durabilidad y facilidad de mantenimiento.

En realidad, aunque "sobre el papel" sea más sencillo, la limpieza de las persianas enrollables no es fácil, ya que la suciedad tiende a alojarse entre las piezas, dificultando la operación si no se dispone de herramientas especiales o si no se conoce una técnica para hacerlo de forma que se ahorre mucho tiempo. Además, tendemos a subestimar este objeto, por lo que cuando nos disponemos a darle un buen "repaso", a menudo lo encontramos incrustado de suciedad.

Sin embargo, hay algunos trucos que podemos poner en práctica para limpiar rápidamente persianas y contraventanas, ahorrando unos minutos preciosos que podemos emplear en otras cosas, como leer un libro o ver nuestra serie favorita. Así que veamos paso a paso cómo limpiar a fondo estos elementos del hogar.

En primer lugar, necesitamos una escoba de cerdas suaves, con la que quitaremos las acumulaciones de polvo de las persianas, eliminando así la mayor parte de la suciedad, pasando por dentro y por fuera, con cuidado de no agacharnos demasiado si las persianas están altas.

Llegados a este punto, podemos proceder al lavado propiamente dicho, eligiendo entre una serie de productos naturales y de uso común. El primero es el jabón de Marsella: bastan dos vasos de sus copos disueltos en un cubo de agua caliente. Tras empapar una pequeña esponja en él, se puede proceder a limpiar ambos lados: además de brillantes, quedarán perfumados.

El vinagre de vino blanco es otro producto a utilizar. Una vez más, basta con diluir medio vaso en un recipiente con agua caliente y utilizar la mezcla para lavar las superficies interiores y exteriores. Además de limpiar, desinfectará a fondo los espacios entre las piezas deslizantes. También hay un ingrediente especialmente indicado si se trata de persianas blancas que han estado expuestas a agentes externos y están agrisadas por el uso.

El bicarbonato de sodio es conocido como uno de los productos más útiles en el hogar: blanquea, desinfecta y limpia. Tiene muchos aspectos positivos, y esto también se aplica a las contraventanas de tu casa, sobre todo si son blancas y necesitan recuperar su antiguo esplendor.

Una pasta preparada con su polvo y un poco de agua es perfecta para aplicar entre las grietas con una esponja o un cepillo, y una vez aclarada, la diferencia será increíble.

Por último, otro remedio blanqueador y desinfectante igualmente eficaz es el zumo de limón: el zumo de una fruta mezclado en un cubo con agua caliente hará que tus contraventanas brillen como recién instaladas.