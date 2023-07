Las persianas enrollables y los toldos son una excelente manera de mantener las habitaciones de nuestra casa a la sombra. Son especialmente útiles en verano, ya que mantienen la habitación más fresca y alejan el calor y las miradas indiscretas. Pueden fabricarse con distintos materiales, pero los más utilizados hoy en día son el plástico y el aluminio, por su durabilidad y facilidad de mantenimiento.

En realidad, aunque "sobre el papel" sea más sencillo, la limpieza de las persianas enrollables no es fácil, ya que la suciedad tiende a alojarse entre las piezas, dificultando la operación si no se dispone de herramientas especiales o si no se conoce una técnica para hacerlo de forma que se ahorre mucho tiempo. Además, tendemos a subestimar este objeto, por lo que cuando nos disponemos a darle un buen "repaso", a menudo lo encontramos incrustado de suciedad.