Es época de moscas y de mosquitos pero también de dormir con la ventana abierta. La primera ola de calor que hemos vivido estos días y que ha hecho que cientos de personas se enfrenten de nuevo a la necesidad de dormir con un poco de aire en la habitación ha traído otra vez uno de los inconvenientes del verano: la multiplicación de los mosquitos y las moscas que entran en tu casa sin avisar y que hace que muchos se levanten con decenas de picaduras. Pero hay una solución para evitar los inconvenientes que nos producen estos insectos. Se trata de las plantas carnívoras. Un tipo de plantas que se venden en grandes superficies como Ikea o Leroy Merlin (en ocasiones incluso en comercios como el supermercado alemán Lidl) y que según los consumidores dan muy buen resultado.

Pero ¿cómo actúan? Los que han probado este tipo de método aseguran que normalmente las plantas atraen a las moscas y los mosquitos con los colores brillantes de sus flores. En cuanto logran captar su atención cierran sus hojas y se las “comen”. Pasan varios días hasta que la planta vuelve a abrirse y puede volver a enfrentar una nueva “caza”.

Sin embargo quienes han probado este método advierten que este tipo de plantas también necesitan cuidados como el resto. Hay que regalarlas, dejar que les de un poco el sol (pero no demasiado), y vigilarlas prácticamente a diario. Eso sí, si con ellas vas a conseguir librarte de los mosquitos habrás hecho sin duda una buena compra.

Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración puedes encontrar cientos de trucos de limpieza que te van a permitir tener tu hogar limpio y listo para inspección. Recuerda que librarte de los insectos como los mosquitos (que es lo que te proponemos en consejos como los de hoy), no sólo es bueno para tu salud e incluso para tu tranquilidad. También es necesario si lo que quieres es tener tu casa limpia.

No hace falta gastarse mucho dinero ni invertir demasiado tiempo en limpiar todas las estancias de tu hogar de forma concienzuda. Basta con que sepas hacerlo de una forma eficiente para que los resultados sean los óptimos y los que un hogar como el tuyo merece. Esperamos que todos los consejos que te aportamos te sean de utilidad y que los puedas llevar a cabo sin problema ninguno.

