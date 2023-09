El papel de aluminio no sólo se utiliza en la cocina, también es útil para muchas otras cosas. ¿Sabías, por ejemplo, que es excelente para pulir plata? Sólo tienes que envolver tus joyas en papel de aluminio y hervirlas en una sartén durante 5 minutos: tus joyas volverán a brillar.

Pero eso no es todo. Quizá no lo sepa, pero el papel de aluminio también es perfecto para hacer otra cosa que intriga a las mujeres de todo el mundo. Por eso deberías envolverte los dedos con él. El resultado final es increíble.

¿Por qué envolver los dedos en papel de aluminio? Cada vez son más las mujeres que lo hacen. Estamos seguros de que este método también te resultará muy útil.

hábito al que las mujeres no quieren renunciar, ése es el cuidado de las manos. Millones de mujeres acuden a la esteticista para cuidarse sobre todo las uñas, que dan tanta gracia a sus manos. Sin embargo, cuando no tienen tiempo de acudir a un profesional, las mujeres recurren al bricolaje, aunque sólo sea para retocarse la laca de uñas. Hablando de esmalte de uñas, ¿cuántas veces has tenido problemas para quitarlo, sobre todo si es de gel? A veces, ni siquiera el quitaesmalte más fuerte puede ayudar. Ahí es donde entra en juego el papel de aluminio. Sí, este accesorio de cocina puede eliminar hasta el esmalte de uñas más rebelde. ¿No te lo crees? Sigue leyendo para descubrir cómo este método te ayudará enormemente.

Hazte con papel de aluminio y quitaesmalte a base de acetona. Aquí tienes los pasos a seguir:

Corta 10 trozos de papel de aluminio

Consigue 10 almohadillas desmaquillantes o 10 algodones

Humedece las almohadillas o los algodones con un desmaquillante a base de acetona.

Coloca la almohadilla humedecida con el desmaquillante sobre las uñas y cúbrelas con un trozo de papel de aluminio, procurando que esté en contacto directo con el producto

Doblar el papel de aluminio sobre la yema del dedo, ejerciendo una ligera presión

Repite los mismos pasos con todas las uñas

Una vez realizados todos estos pasos, deja reposar el papel de aluminio sobre los dedos durante al menos 15 minutos y, a continuación, empieza a despegarlo.

Notarás que el esmalte se desprende en un segundo. Si prefieres un esmalte semipermanente, puede que necesites utilizar la misma herramienta que usas para las cutículas para retirarlo por completo. Si ves que el esmalte semipermanente tiene problemas para desaparecer, repite la operación con un algodón empapado y una hoja de papel de aluminio, dejando actuar el conjunto otros 5 minutos. Para unas uñas perfectamente limpias, después de esta operación, puedes volver a pasar el algodón empapado por los dedos y utilizar una lima para eliminar los restos sobrantes.