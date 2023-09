A menudo la ropa no sale como uno quiere, y esto puede depender de varios factores. Puede que huela mal a pesar de utilizar productos específicos, o que la ropa esté dura y no sea suave. También es importante cuidar la lavadora y no sólo la ropa.

Si la lavadora está sucia y llena de cal, no saldrá ropa perfumada. Sin embargo, hay una serie de métodos caseros que no sólo sirven para lavar bien, sino que también ayudan a proteger el medio ambiente al utilizar productos naturales. Aspirar con sal garantiza que tu lavadora esté siempre limpia. Esto se debe a que la sal suele tener características específicas, como reducir la cal, ya que disminuye la dureza del agua, que es precisamente lo que provoca la formación de cal. De hecho, prevenir la cal es extremadamente importante, ya que es la principal causa de averías en electrodomésticos como lavadoras y lavavajillas. La sal también absorbe la humedad, evitando la formación de moho y malos olores. Basta con colocar alrededor de un kilo de sal gruesa en la cesta y activar un lavado a alta temperatura. Los granos de sal se disolverán y evitarán la acumulación de cal. Adiós al detergente de lavadora: el líquido sin químicos que arrasa Pero también puedes pensar en fabricar tu propio producto antical con unos sencillos ingredientes que encontrarás fácilmente en tu cocina. Necesitarás: 2 cucharadas de sal gorda, 1 cucharada de bicarbonato sódico y 1 vaso de agua desmineralizada. Sólo tienes que añadir los ingredientes en el orden indicado y lavar a alta temperatura. Sal: suavizante y quitamanchas natural La sal también se puede utilizar para lavar la ropa, pero es importante recordar que no tiene nada que ver con el vinagre o el ácido cítrico, que actúan como suavizantes naturales. Simplemente, la sal enriquece el agua y se beneficia de ella. Basta con añadir una cucharada de sal gorda a cada lavado para dar un empujón a la colada. Además, resalta los colores de la ropa. Después se utiliza como pretratamiento para las manchas difíciles. Por ejemplo, para quitar una mancha de vino de una prenda, basta con espolvorear sal sobre la mancha. Dejar actuar hasta que la mancha se absorba por completo. Para aclarar, utilice agua con gas y friegue, después lave a mano o a máquina. Para las antiestéticas manchas de sudor, en cambio, se recomienda poner primero la prenda a tratar en remojo en un barreño con agua y vinagre, y después tratar las manchas con una pasta compuesta por : 2 cucharadas de sal, 2 cucharadas de bicarbonato y agua oxigenada al gusto. La sal ayudará a eliminar la mancha, mientras que el bicarbonato y el peróxido de hidrógeno la decolorarán, por lo que es mejor utilizar esta pasta en ropa blanca. Para la ropa de color, basta con espolvorear la mancha de sudor y masajearla. A continuación, deja actuar y frota con un cepillo pequeño.