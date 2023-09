A la hora de elaborar recetas que requieren de más tiempo de preparación, lo ideal es cocinar para varios días. Los platos más sabrosos suelen necesitar de un cariño y una mano especiales que no siempre estamos dispuestos a darle. Para esos días donde no hay tiempo para cocinar o donde el cansancio es demasiado evidente, lo ideal es tener algo preparado y evitar en la medida de lo posible terminar optando por comida basura.

La cocina de aprovechamiento ha ganado mucha fama durante los últimos años. Se trata de un método que aprovecha las sobras de un plato para elaborar otro de cara a un futuro. De cara al desperdicio alimentario, es una muy buena técnica para evitar que ciertos ingredientes que empezaban a ponerse malos dentro de la nevera finalmente se utilicen.

El objetivo de este modelo de cocina, que también recibe el nombre de "trash cooking", es sacar partido a cada uno de los ingredientes. No obstante, puede que se genere otro inconveniente adicional a la hora de almacenar y no haya sitio suficiente en la nevera.

La distribución del espacio en el frigorífico es fundamental para la conservación perfecta de cada uno de los alimentos. Los lácteos, por ejemplo, no deberán ocupar el mismo lugar que la carne, la fruta o el pescado. Por eso es fundamental que distribuyas el espacio de manera coherente y tengas en cuenta todo lo que tengas dentro de la nevera antes de ponerte manos a la obra con la compra o con otra receta.

Aprovechar el desecho

Muchas son las técnicas que buscan sacarle todo el partido posible al aprovechamiento y todo este tipo de cuestiones. Si te has quedado sin espacio en la nevera pero te ha sobrado comida, no la tires; podrás aprovecharla si la congelas. Eso sí, esto no quiere decir que en el congelador tampoco ocupe espacio.

Las salsas son un elemento clave en cualquier receta. Aportan sabor y textura a los platos y le darán un toque más peculiar. Ahora bien, quizás si quieres almacenarla en el congelador un táper ocupe demasiado. Hay un método que te sorprenderá y que además hará más fácil la cocina a la hora de usarlo: usar cubiteras.

El funcionamiento es muy sencillo: vierte la salsa sobre la cubitera y espera a que se congele. Una vez lo haya hecho, puedes meterlos en una bolsa zip para tener cuantos cubitos quieras a mano. De esta manera, cuando quieras cocinar un nuevo plato sin empezar desde cero.