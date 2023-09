A la hora de lavar la ropa es importante tener en cuenta qué prendas necesitan de un lavado más específico que otras. No será lo mismo, por ejemplo, poner una lavadora para prendas oscuras que para prendas blancas o de color, al igual que, aunque no te lo esperes, sus técnicas de planchado no son las mismas.

Adiós a las quemaduras de la plancha: el curioso producto de farmacia que debes usar para dejarla como nueva Si hay una tarea tediosa que exija mucho tiempo invertido es sin duda planchar. A menudo puede resultar complicado llevar al día la tarea y la ropa recién salida de la lavadora -una vez ya seca- se acumula en montones de los que luego es más difícil deshacerse. Cuantos más seáis en casa, más tiempo habrá que dedicarle para contar siempre con algo disponible que ponerse. Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado. Además los productos de limpieza hoy en día están al alcance de casi cualquier persona. De hecho en nuestra sección de Vida y Estilo te contamos en muchas ocasiones productos que están a buen precio y que puedes conseguir en tu supermercado de confianza. Se trata de elementos que te van a hacer la vida más fácil. Muchas personas acuden a los trucos sencillos para acortar el tiempo planchando todo lo posible. La forma de tender, por ejemplo, influirá directamente en cuántas arrugas encuentres en tu camisa o pantalón. Sin embargo, no es la única manera de atajar este problema. Las soluciones son múltiples y podrás dar con la que más se adecúe a tu manera de llevar a cabo el trabajo indagando en Internet. Sin embargo, algo que quizás desconozcas es el hecho de que con las prendas oscuras debes de tener cuidado. Y es que estos colores son dados a que en algún momento terminen notándose la marca de la la plancha o le salgan brillos por encima. Lo único que tendrás que hacer para evitarlo es poner una barrera de por medio. Hazte con un paño de algodón húmedo y ponlo entre la camiseta y la plancha para pasarla por encima. De esta manera, la prenda quedará igual de lisa, pero evitarás que se deteriore tan rápido.