¿Cuántas veces has notado que tus plantas, o al menos algunas de ellas, no crecen tanto como te gustaría? Hay muchas razones para ello. Puede que no estés cuidando tus plantas de forma óptima. Puede que no las riegues bien o que no las hayas colocado correctamente en casa. También puede ser que tu planta no reciba la cantidad de luz adecuada o esté expuesta a demasiado viento. Otra razón es que la tierra que utilizas no sea la mejor para tu planta.

En este caso, tienes que saber qué puedes mejorar de tu tierra. Sí, porque puede que no lo sepas, pero puedes mejorar la calidad de la tierra que has comprado. Lo único que tienes que hacer es meter la tierra en el horno y esperar unos minutos. Será entonces cuando se produzca la magia. Sigue leyendo y te explicaremos cómo el horno ayuda a mejorar la calidad de la tierra. Lo único que tienes que hacer es coger la cantidad de tierra para macetas que necesites para tu planta y extenderla sobre una bandeja de horno forrada con papel sulfurizado. Reparte el sustrato de manera uniforme por toda la bandeja. Para que este truco funcione, es importante que la tierra esté ligeramente húmeda. Si no es así, coge un poco de agua en un pulverizador y humedécela. Poner una hoja de laurel en el horno: la solución definitiva que más gente copia Si no lo está, coge un poco de agua en un pulverizador y humedécela un poco. Para que la tierra esté uniformemente húmeda, tienes que mezclarla un poco más. No tiene que estar completamente húmeda, basta con un poco. Una vez hecho esto, puedes transferir la arcilla al horno: coloca la bandeja llena de arcilla en el horno y enciéndelo a una temperatura de 120 grados. A continuación, programa un temporizador durante 30 minutos y deja la arcilla en el horno. A continuación, déjala enfriar completamente. Gracias al papel sulfurizado, también puedes pasarlo simplemente al interior de un cazo. Pero, ¿por qué hacer todo esto? No todo el mundo sabe que en la tierra para macetas recién comprada suelen encontrarse hongos y larvas. Cualquiera que tenga plantas en casa probablemente haya tenido que lidiar con el problema de los mosquitos. Sin embargo, el proceso de horneado mata por completo a estas larvas. Ya no pueden eclosionar y también se eliminan los hongos. Este proceso mejora la calidad de la tierra y favorece el crecimiento de las plantas. La forma más sencilla para eliminar las mosquitos pequeñas de la cocina: no necesitas comprar nada Las moscas apenas llegan al mes de vida. Sin embargo, parte de su ciclo vital lo pasan revoloteando alrededor de las personas, por lo que, en ocasiones, resultan muy molestas, tanto al posarse sobre la piel como cuando intentan hacerlo sobre nuestra comida, por ejemplo. Además, no podemos evitarlas, pues se encuentran en todos los lugares de la Tierra salvo aquellos con frío extremo o altitud extrema. La llegada del calor es un factor que aumenta su proliferación, pues es cuando más cómodas se sienten. Las moscas, además, pueden llegar a ser transmisoras de enfermedades. Existe una forma sencilla y natural de acabar con estos molestos insectos sin tener que utilizar insectecida. Se trata de un truco poco utilizado porque el olor no es agradable para la persona pero, con este líquido, tienes en tu mano otra forma de alejar a las moscas, en este caso en forma de trampa, pues a ellas sí les gusta el olor. El truco consiste en partir una botella de agua por arriba y verter sobre ella cuatro centímetros de vinagre. Después, debes colocar el cuello de la botella de nuevo, pero al revés, en forma de embudo y abierta, para que penetren hasta el vinagre. Después, este líquido las aturde, por lo que les será muy complicado volver a salir.