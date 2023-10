Mantener el orden en el armario no es tarea fácil en la mayoría de ocasiones. Este espacio suele pagar las consecuencias del día a día con el desorden y devolverle su buen aspecto del principio de la semana serás más complicado.

A la hora de distribuir las prendas dentro del armario hay que tener en cuenta el tipo de prenda con el que contamos. Lo más recomendable es que empieces de cero con el orden, así que en primer lugar saca toda la ropa y haz un pequeño análisis de las prendas con las que cuentas. Seguramente te des cuenta de que hay alguna que otra cosa que ya no va acorde con tu estilo y por eso ya no la usas. Por eso, aprovecha este momento para darles una segunda vida y dejar sitio a otras prendas nuevas. De hecho, cuanto menos cargado esté el armario, la ropa se conservará mejor y resultará más agradable a la vista.

En segundo lugar, organiza por categorías cada tipo de prenda. Ahora es el momento ideal para llevar a cabo esta tarea, coincidiendo con el cambio de armario y la llegada de las prendas abrigadas. Los accesorios para el almacenaje se convierten en un aliciente para el orden que hará que te resulte mucho más fácil mantenerlo.

Este es el momento de dividir las prendas entre las que irán en montones y la que pasará a ocupar las perchas. Es el caso de los pantalones, las camisas, las chaquetas o los accesorios. Son por norma general tipos de ropa que, a pesar de estar totalmente estiradas, pueden portar alguna arruga si no las doblamos bien.

De hecho, no todas las prendas que colguemos se adaptarán al tamaño de nuestras perchas. Es muy típico que los jerséis, las camisas o los vestidos terminen desprendiéndose fácilmente y te las encuentres caídas al abrir el armario. Sin embargo, usar un tipo de percha teniendo en cuenta las características de cada prenda no es una solución muy aceptada, ya que mantener el mismo tipo para todas le aporta mayor atractivo visual y sensación de orden.

Gomas en la percha

La mayoría de estas prendas de ropa tienen una tira de tela para evitar que se desprenda. No obstante, no resultan muy cómodas a la hora de ponernos la ropa y la mayoría terminan cortándolas. Muchas perchas no cuentan con un aplique en los laterales que evite que se resbale el tejido de la ropa y por lo tanto resultan casi inservibles para según qué colguemos en ellas.

Hay un truco gracias al que no tendrás que desechar tus perchas y podrás seguir usando las mismas. Sea el tipo de prenda que sea, coloca unas gomas elásticas en los laterales hasta que queden ajustadas a la madera. De esta forma, actuarán como tope y mantendrán tus vestidos y jerséis en su sitio.

Esto no evitará, claro está, que el desorden termine reinando en la estancia al acabar la semana. Por eso, a la hora de contar con un rato libre quizás deberíamos dedicarle un rato a la limpieza de la casa para devolver la confortabilidad.