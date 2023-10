¿Seguro que tienes el escurridor de platos limpio del todo? A simple vista, puede parece que sí, pero se trata de uno de los utensilios de cocina que más suciedad recogen y, en muchos casos, es casi invisible. Pero no te preocupes, hay un truco infalible para saber al instante si tienes limpio este utensilio. Y apunta, que no solo sirve para el escurridor, sino que funciona con otros utensilios, tanto, que dirás; "No me lo puedo creer".

Cinco trucos de limpieza que no conocías y harán esta tarea más sencilla Pues para comprobar si tienes limpio de verdad el escurridor tienes que utilizar oxígeno activo. Si no lo tienes en formato spray, ponlo en un bote que tenga spray, ya que es la única manera de hacer la comprobación. Pues échale encima el oxígeno activo y, si sale espuma, es que queda suciedad. Así que aprovecha y dale bien con el oxígeno activo hasta limpiarlo correctamente. Para comprobar que está limpio, prueba a echarle otra vez oxígeno activo una vez que lo hayas secado, verás como ya no saca espuma. Es un truco que ha probado la tiktoker @yolandavaquitayoli, que es toda una experta en las labores de limpieza. @yolandavaquitayoli Como de limpio tienes tu escurridor, pruébalo y me dices que tal con oxígeno activo #yolandavaquitayoli #tipsdecocina #tipsdelimpieza #oxigenoactivo ♬ sonido original - Yoli 🎀 Oxígeno activo El oxígeno activo es un término que se utiliza en química y en aplicaciones relacionadas con la desinfección, limpieza y tratamiento de aguas y superficies. Se refiere a una forma reactiva de oxígeno que es altamente efectiva en la eliminación de microorganismos y compuestos orgánicos. A lo largo de este artículo, exploraremos en detalle qué es el oxígeno activo, cómo se utiliza y sus aplicaciones más comunes. El oxígeno activo, en términos químicos, se refiere a especies reactivas del oxígeno que contienen átomos de oxígeno con electrones desapareados en su capa externa. Estos electrones desapareados hacen que estas especies sean altamente reactivas y capaces de interactuar con otras moléculas y compuestos de manera efectiva. Una de las formas más comunes de oxígeno activo es el peróxido de hidrógeno, cuya fórmula química es H2O2. El peróxido de hidrógeno es un agente oxidante poderoso y se utiliza en una variedad de aplicaciones, desde la limpieza y desinfección de heridas hasta la esterilización de equipos médicos. El oxígeno activo se emplea en la purificación del agua y la desinfección de piscinas y sistemas de agua potable. También se utiliza en la industria alimentaria para desinfectar frutas y verduras y prolongar su vida útil. En la limpieza y desinfección del hogar, productos que contienen oxígeno activo se utilizan comúnmente para eliminar manchas y desinfectar superficies. En la industria textil, el oxígeno activo es esencial para el proceso de blanqueo del algodón y otros tejidos. También se usa en la fabricación de papel para blanquear la pulpa de madera y mejorar la calidad del papel resultante. En el campo de la medicina, el peróxido de hidrógeno se emplea para desinfectar heridas y como enjuague bucal. En la odontología, se utiliza para blanquear los dientes y en la esterilización de equipos. El oxígeno activo también tiene aplicaciones en la industria química, ya que se utiliza en procesos de oxidación para la producción de diversos compuestos químicos. Además, en la industria del petróleo y el gas, se utiliza para eliminar impurezas y contaminantes del agua de producción. Es importante tener en cuenta que, si bien el oxígeno activo es muy efectivo en su capacidad para desinfectar y eliminar compuestos orgánicos, también puede ser peligroso si no se maneja correctamente. El peróxido de hidrógeno, en particular, es altamente corrosivo y puede causar daños a la piel y los ojos si se maneja sin la debida precaución.