La leche es un alimento fundamental en la vida de cualquier persona. A pesar de tener sus defensores y sus detractores, lo cierto es que sus valores nutritivos son abundantes: hidratos de carbono, grasas, fósforo, vitaminas A y B12, etc.

Por eso, tener un brick en la nevera y otros cuantos en la despensa nunca está de más, tanto si tenemos hijos para los cuales consumirla es esencial como si no. Implementarla en la alimentación además es muy sencillo; si no te gusta la leche sola, puedes utilizarla para el café o preparar una crema o un postre saludable.

No obstante, encajar sus envases dentro de la papelera es una tarea algo más complicada, sobre todo cuando la basura ya está llena. Este producto levanta muchas dudas en torno a su reciclado; ¿en qué cubo debo incluir estos envases? Pese a que muchos piensen que el brick de leche o de zumo esté hecho de cartón -y por tanto debería ir al cubo azul- lo cierto es que no es así. Estos envases están compuestos de, además de cartón, de plástico y aluminio, así que su lugar no es otro que el contenedor amarillo.

Bricks compactos

Los plásticos por norma general suelen ocupar bastante espacio pese a tirarlos a la basura completamente vacíos. Por eso, lo ideal es reducir sus dimensiones lo máximo posible y asegurarte de dejarlos bien compactos para ahorrarte viajes al cubo de la basura. Este consejo lo ha compartido una usuaria de Instagram llamada "evalaordenadora". Tal y como ella señala, "cuanto más recogidito metamos ahí lo que tiremos, más aprovecharemos la bolsa de basura".

En el caso de los bricks, su reducción es muy sencilla y, de hecho, el inicio ya viene marcado por el propio cartón. Primero, quita el tapón y abre los cuatro pliegues. Después, aplana el brick y dóblalo varias veces hasta dejarlo de forma rectangular. Por último, vuelve a ponerle el tapón y guárdalo en una esquina de la basura.

En cuanto a las botellas de agua de plástico, es tan sencillo como sacar todo el líquido y el aire que haya dentro y aplanarla todo lo posible.