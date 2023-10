Pocos utensilios hay en una cocina más utilizados que las tablas de cortar. Se usan para picar verduras, carne, pescado o cualquier otro ingrediente. Rara es la receta que no precise sacar del cajón la tabla. Y precisamente por eso es uno de los elementos más sufridos y que más desgaste sufren.

Cuando se friega la tabla de cortar tras su uso ocurre que muchas veces algunas manchas se nos resisten, especialmente visibles si se trata de una tabla de plástico blanco. Si hemos picado pimiento rojo, frotamos y frotamos bajo el grifo, pero el rastro rojo no se va. Y si hemos picado perejil, frotamos y frotamos bajo el grifo, y echamos jabón o detergente sin parar, pero la mancha verde no acaba de irse del todo. Todo ello puede causar un problema de que este elemento, que se volverá a utilizar, acumule suciedad, no quede bien desinfectado o incluso desprenda algunos olores que no son muy agradables.

Pero quizás el problema es que no estamos frotando de la forma correcta. O incluso que tenemos a mano la solución, pero no sabemos cuál es.

Y es que en las tareas del hogar sucede a menudo que tenemos muy muy a mano los elementos para solventar un problema, pero el que no sabe es como el que no ve. Por ello resulta de utilidad aprender de nuestros mayores, de los expertos y expertas en tareas del hogar para detectar la mejor solución para cada caso.

Y no siempre la mejor solución implica buscar en un supermercado o en una droguería o en otra tienda especializada un producto súper específico. Como decíamos, hay veces en las que la respuesta está mucho más a mano, es mucho más económica y es, al menos, tan eficaz como la que se puede obtener en esa tienda especializada.

El truco de la sal y el limón en la tabla de cortar

Algo parecido ocurre con las tablas de cortar alimentos en la cocina. Siempre hay que frotar para dejarla bien limpia y, con ello, sobre todo, desinfectarla y eliminar posibles malos olores. Pero no hace falta recurrir a productos especiales o utensilios desconocidos.

Existe un truco que facilita mucho las cosas con las tablas de cortar ingredientes que se usan para cocinar. Es el caso de la sal y el limón, dos elementos que abundan muchísimo en las cocinas españolas pues son utilizados en múltiples recetas habituales en el menú de los españoles.

El truco de limpieza de la tabla de cortar consiste en esparcir sal por toda su superficie y, a partir de ahí, sí que hay frotar. Pero no con un estropajo u otro elemento habitual de la limpieza, sino con la mitad de un limón. Con la ayuda de la sal, que se incrustará, y las propiedades del limón, tanto aromáticas como de otro tipo, el material quedará desinfectado y desprovisto de cualquier aroma desagradable.

Una vez se restriega a conciencia el limón sobre la superficie de la tabla impregnada con la sal, solo queda aclarar y secar para decir adiós a las manchas y sus bacterias en uno de los utensilios que más necesarios son en las cocinas de todo el mundo. Este truco es especialmente eficaz, sobre todo, en las tablas hechas de madera.

En cuanto a los materiales, hay quienes prefieren las tablas de madera y quienes prefieren las tablas de plástico o de otros materiales sintéticos. El caso es que todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Y así como la tabla de plástico tiene una limpieza más fácil y ágil, la de madera es más pesada y supone una mejor superficie para cortes que exigen aplicar más fuerza o potencia. Y, como no, siempre entran en juego los gustos, preferencias y manías de cada uno. De hecho, hay quienes tienen una tabla de cada para usarla según lo que toque hacer en la cocina.