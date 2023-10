El aguacate es uno de los frutos favoritos de los consumidores. Su peculiar sabor lo convierte en una opción perfecta, ya sea para comer o para disfrutar de un desayuno, el aguacate funciona a la perfección en recetas tanto dulces como saladas.

Pese a ser originario de los países de Latinoamérica, lo cierto es que ha ido ganando fuerza en España y se ha convertido en un artículo muy requerido -a pesar de su elevado coste-. Se trata de una excelente fuente de grasas, aunque también aporta otros nutrientes como magnesio, potasio y vitaminas C, E y B.

Entre sus múltiples beneficios, destacan algunos como: regulación del azúcar en sangre; mejora de la digestión, nutrición de la piel; reducción del riesgo de enfermedades en los ojos; regulación del colesterol malo en sangre, etc. Pese a todas sus aportes para la salud, tampoco es recomendable un consumo abusivo de estos, sobre todo por su carga calórica.

Eso sí, consumir un aguacate en su punto perfecto es bastante complicado. Este alimento no tardará en oxidarse y terminar poniéndose malo, sobre todo una vez empezado. Por eso, no es recomendable que, si ya lo has abierto, pasen más de 72 horas antes de su consumo.

Seguro que más de una vez has empezado a notar el paso de las horas en tu aguacate a pesar de haberlo abierto de manera muy reciente. Al igual que todas las frutas, el aguacate se oxida al entrar su interior en contacto con el aire. Sin embargo, en su caso es bastante más llamativo y puede llegar a resultar más molesto. Basta en muchos casos con que quites una pequeña parte de esta capa y disfrutes de un aguacate en su punto.

De todas formas, un aguacate de por sí tardas de dos a cinco días, más o menos, en ponerse maduro. Si bien es una cuestión de gustos, el punto ideal para consumir este fruto -tanto por color como por textura- es en el momento en que está verde. Un truco muy fácil para saber si está listo para comer es simplemente comprobar si el rabo se desprende con facilidad. En ese caso, estará listo para comer.

Un estado de conservación perfecto

Existen ciertos métodos que buscan alargar la vida de tus aguacates todo lo posible una vez estén abiertos. En primer lugar, hazte con un recipiente que tampoco vaya a ocuparte mucho espacio en la nevera. Vierte agua dentro de este recipiente y guarda la parte del fruto que aún contiene el hueso boca abajo.

Ojo, que no es el único método que tiene resultado. El aguacate y el limón, además de hacer una muy buena combinación en recetas como el guacamole, funcionan muy bien a la hora de conservar el fruto. Si viertes un poco de jugo de limón por su superficie una vez abierto, conseguirás que su vida también se alargue todo lo posible.

Otro problema habitual del aguacate es el mal olor que puede terminar generando. Para evitar que el aguacate produzca malos olores en la nevera, es importante tomar algunas medidas preventivas. En primer lugar, es fundamental almacenar los aguacates correctamente. Si bien la nevera puede ser un lugar conveniente para guardar aguacates, no es necesariamente el lugar más adecuado. En su lugar, es mejor guardar los aguacates en un lugar fresco y seco fuera de la nevera hasta que estén maduros. Una vez que estén maduros, se pueden almacenar en la nevera para prolongar su vida útil.