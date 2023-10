Llega el momento de guardar la compra. Llegamos cargados de bolsas o con el carrito lleno a más no poder. Y toca descargar todos los productos y alimentos, separarlos y guardarlos con cierto orden. Esto para este armario, esto para este cajón, esto para el baño y estas cosas para la nevera.

Entonces ya nos adentramos en un mundo aparte, en un mundo propio: el del orden de la nevera. Una cuestión que no carece de importancia, pero a la que quizás no se le presta la suficiente atención en todos los hogares españoles. Hay multitud de consejos, tips y trucos para mantener el orden de la nevera. Y ya no es solo una cuestión mental o de equilibrio o estética, es que una nevera mejor ordenada supondrá una mejor y más duradera conservación de la frescura de los alimentos, y evitará asimismo que se pierdan, que llegue el terrible moho o, incluso, que consumamos algo en mal estado, con las consecuencias que esto puede tener para la salud.

Uno de los productos que más compramos habitualmente, y que no falta en ninguna cocina española, son los huevos. Se utilizan para tal cantidad de recetas que es imposible no tenerlos a mano y no tener que comprar media o una docena de huevos con cierta frecuencia en el supermercado o en la tienda.

Freírse un huevo, hacer una tortilla de patata o una tortilla francesa, rebozar una carne o un pescado, o seguir fielmente la receta de un delicioso postre. Todo ello requiere de la utilización de huevo, un elemento muy presente en la dieta mediterránea y prácticamente en todas las dietas del mundo.

De hecho, cada vez cuidamos más la selección de huevos y en el supermercado los hay de varias clases: normales, de gallinas que viven al aire libre, de gallinas alimentadas con maíz... Para gustos, colores. Pero bien es cierto que la calidad del huevo se nota, cuando lo cocinamos, en el color de la yema, muy diferente de unos a otros. Igualmente, hay diferencia de calibre, y los hay que los prefieren de un tamaño más moderado y hay quienes únicamente los quieren de tamaño XXL.

Sea como fuere, el huevo es un elemento indispensable en nuestras cocinas. Por lo que una pregunta importante es cómo debemos conservarlos de la mejor manera posible. Consumir huevos que estén frescos resulta importante, de la misma manera que estén en buen estado, especialmente si no van a sufrir un cocinado a muy alta temperatura.

Prácticamente todo el mundo guarda los huevos en la nevera. Y es lo correcto. Pero la instagramer Eva Ruiz (@evalaordenada) plantea una pregunta muy atinada. ¿Por qué hay que guardarlos en la nevera si cuando vamos al supermercado vemos que nos los tienen en un lugar refrigerado, sino a temperatura ambiente?

Todo tiene una explicación, y ella lo aclara con una respuesta sencilla. "La temperatura del supermercado es más o menos constante y van de la granja a tu casa sin sufrir muchos cambios, pero una vez en casa...", señala. Una vez en el hogar ya no es tan fácil mantener la temperatura ambiente tan estable, así que toca tirar de nevera. O lo que antiguamente, cuando no había electrodomésticos, hacían en la fresquera.

De hecho, se podrían conservar los huevos en una fresquera o una estancia de la casa que mantuviese una temperatura constante. Así lo explica Eva Ruiz: "La cocina es una estancia con cambios de temperatura bruscos y se pueden estropear. A no ser que tengas una alacena fresca que no sufra cambios, mejor en el frigo".

Y ahora surge la pregunta: ¿Y dónde dentro del frigo? Muchas veces, animados por la huevera que traen como complemento las neveras, decidimos colocar los huevos en una de las baldas de la puerta del frigorífico. Pero ojo, que no es la decisión más acertada.

De nuevo la razón tiene que ver con la temperatura. "Los huevos deben guardarse en el interior del frigorífico, ya que es la zona que menos cambios de temperatura sufre. Así que si los tienes en la puerta, mejor cámbialos de lugar", sugiere Eva Ruiz.

Efectivamente, la puerta de la nevera se abre y cierra constantemente, dejando expuestos los huevos a variaciones de temperatura. Y sobra decir que el movimiento de la nevera, especialmente si es brusco, podría ocasionar en un momento dado la rotura de la cáscara de un huevo, dejándolo inservible para el cocinado.