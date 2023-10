Hay manchas más sorprendentes que otras que se quedan a vivir en nuestras prendas favoritas sin saber cómo han llegado hasta allí. Normalmente, a la hora de meter una prenda a lavar esperamos que salga impecable y con un olor de lo más agradable. Sin embargo, parece que no siempre es así.

A menudo pueden surgir imprevistos por el camino que acaban manchando nuestra ropa de manera inexplicable. No se trata solo de llevarse un chasco al sacar determinada prenda que ya venía manchada de grasa, sino de los lamparones que surgen durante el proceso de lavado, secado y planchado.

El estado de los elementos que usamos para fomentar el orden y la limpieza afecta directamente a tus prendas. La acumulación de suciedad termina pasando factura en los electrodomésticos como la lavadora, que acumula sus restos en espacios como el filtro o la goma del tambor.

Los tendederos, que entran en juego en el momento del secado, están continuamente expuestos al sol y los imprevistos climáticos, motivo por el cual sus materiales pueden degradarse rápidamente. La pintura que recubre el metal termina por quitarse poco a poco y deja a la vista las manchas del óxido. Este tipo de inconvenientes deberás tenerlos en cuenta porque sobre este metal harás la colada, así que toda la suciedad que quede en él pasa a tu ropa rápidamente.

Te sorprenderá encontrar en alguna camiseta manchas tan aleatorias como óxido, ya que en principio cuesta creer que esta clase de textiles puedan contaminarse así. Sin embargo, no es algo tan difícil de concebir si tenemos en cuenta dónde nos hemos sentado, apoyado, etc. Si encuentras una mancha de este tipo, no des la batalla por perdida; hay varias fórmulas caseras y sencillas que te ayudarán a dejar tus prendas lo más nuevas posibles.

Eso sí, antes de tener que ponerte manos a la obra con la neutralización de manchas de todo tipo, ten precaución en momentos donde es fácil mancharse y usa otro tipo de ropa antes de correr el riesgo de que no salgan.

Acabar con el óxido

La cuenta de Instagram La Ordenatriz ofrece a sus seguidores consejos y trucos para conseguir una casa limpia y ordenada. En esta ocasión, ha compartido lo que es para ella la manera ideal de terminar con las manchas de óxido en la ropa.

Deberás preparar una mezcla con limón y sal. Esparce en primer lugar la sal por encima de la mancha y exprime el limón por encima. Después, tan solo tendrás que dejar la prenda al sol durante un par de horas y echarla a lavar como de costumbre.