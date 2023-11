Ocuparse de las tareas domésticas es una rutina tediosa que requiere mucho tiempo. Además, cuidar la casa implica la compra de muchos productos de limpieza que, reconozcámoslo, no son muy baratos. Por ejemplo, necesitamos un desengrasante que disuelva la suciedad y la grasa, un desincrustante que elimine la cal y dé brillo a los grifos. Y de nuevo, el detergente para la higiene del baño, el que lava y perfuma los suelos, etc. En resumen, la limpieza no sólo es tediosa, sino también cara.

Para intentar gastar menos dinero, podemos utilizar productos naturales, baratos y muy útiles, como el bicarbonato, el vinagre o el limón. Pero hay otro producto que puede ayudarnos a limpiar la casa. Se trata del ácido cítrico, que se vende en polvo o granulado y que se disuelve en agua. El ácido cítrico es una solución inodora que se encuentra en algunas frutas como los limones. Es muy útil en el hogar porque permite limpiar muchas superficies con una sola materia prima. ¿Para qué se utiliza? Seguro que todos hemos visto algún vídeo en las redes sociales mostrando el potencial de este producto. Por ejemplo, el ácido cítrico podría sustituir perfectamente al antical. Sólo tienes que disolverlo en agua y obtendrás un spray limpiador realmente eficaz. Déjalo actuar también unas horas en el inodoro. Te desharás de las odiosas manchas amarillas, de la cal y conseguirás un efecto blanqueador realmente notable. El producto que debes usar para limpiar tu nevera y que quede como nueva Otros usos y cuánto cuesta El ácido cítrico también permite mantener los desagües limpios, libres y eliminar los malos olores. Todo lo que tienes que hacer es verter 2 cucharadas del producto, 1 cucharada de bicarbonato y añadir agua caliente al desagüe. Esta solución te ayudará a desatascar las tuberías y a mantenerlas limpias. El bicarbonato y el vinagre son perfectos para sustituir al suavizante, pero el ácido cítrico también podría ser útil. Este producto tendría la capacidad de rebajar la dureza del agua, evitando que la cal se deposite entre las fibras, endureciéndolas. Este producto cuesta muy poco y sustituye a muchos detergentes útiles para eliminar halos y suciedad en cristales y espejos. Basta con disolver una cucharadita de ácido cítrico y unas gotas de detergente lavavajillas en 1 litro de agua. Vierta la solución en un recipiente con pulverizador y agítelo bien. El truco para que tu lavadora vuelva a oler como nueva y funcione como el primer día Pero, ¿cuánto cuesta este producto? Su precio debe rondar los 6 euros. Utilizando ácido cítrico no sólo evitarás comprar muchos productos y gastar dinero, sino que también reducirás las botellas de plástico y ayudarás al medio ambiente. Eso sí, hay un factor que debes tener en cuenta a la hora de utilizar este producto.El ácido cítrico no debe utilizarse sobre determinados materiales como mármol, madera, terracota, granito, etc. Antes de utilizar este producto, le recomendamos que lo pruebe en una superficie pequeña para asegurarse de que no la daña.