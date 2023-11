Los estropajos son esa clase de útiles de cocina con los que puedes pasar del amor al odio en cuestión de días. Nada más hacernos con ellos, son un producto de lo más útil para la limpieza gracias a su eficacia, que te permitirá que saques provecho de él tanto para la vajilla como para los baños, etc. No obstante, su vida útil suele ser, por norma general, bastante corta.

Debemos andarnos con ojo si queremos conservar un poco más nuestros instrumentos de limpieza. Hay tareas en el hogar que hay que llevar a cabo con bastante más frecuencia y que, por lo tanto, ensucian bastante más los instrumentos que solemos requerir. Su estado también es fundamental para hacer de la limpieza una tarea lo más llevadera posible, ya que si nuestras bayetas y estropajos están limpios, también lo estará el resto de la estancia.

Has de tener en cuenta que, al fin y al cabo, las bacterias que suelen vivir en cualquier rincón de la casa van a parar a aquello con lo que las limpiemos, así que lo mejor es tomar constancia también en su desinfección. En el caso de los estropajos, la suciedad se hace notar bastante rápido, sobre todo por el olor y la textura que adquieren a medida que lo usamos.

No obstante, con el paso de los años, la popularidad del estropajo se ha desinflado un poco; y es que el mercado han ido llegando artículos que vienen a hacer lo mismo, pero son más respetuosos con el medio ambiente o más efectivos. Los estropajos convencionales que viene a la cabeza de la mayoría de consumidores están compuestos de varios materiales: la parte abrasiva está hecha de poliéster y poliamida; y la esponja es de poliuterano.

A la hora de eliminar la grasa y los restos de comida también podrás echar uso de este útil de limpieza, ya que si aplicas un poco de fuerza podrás eliminar hasta las incrustaciones. En cuanto a su vida útil, hay quienes señalan que no supera los diez días y quienes defienden un hábito de desinfección para alargarla todo lo posible.

Aunque te cueste creerlo, los estropajos también tienen su sitio en la lavadora. Seguramente alguna vez te haya entrado la duda de si realmente se recomienda limpiar nuestros útiles para la limpieza en el tambor, y la respuesta es que haciendo un buen uso sí que es posible. Tal y como señala la creadora de contenido en Instagram "Evalaordenada", podrás usar este truco para lavar gamuzas, bayetas y otra clase de productos de este tipo.

En primer lugar, echa un cazo de oxígeno activo en el tambor, que te ayudará a eliminar manchas, malos olores y a desinfectar. Después, añade en el cajón del detergente jabón para la ropa y vinagre de limpieza; y nada en el de suavizante.

Usa un programa de lavado corto con una temperatura de entre 40 y 60 grados para que se active el oxígeno activo. Este proceso de limpieza puedes hacerlo con todos los trapos o estropajos que se queden sucios a lo largo de la semana para sacar el máximo partido a cada lavado. Además, podrás limpiarlos sin necesidad de meterlos a remojo previamente.