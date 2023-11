¿Te gustaría tener un perro como mascota? Es una idea excelente, pero conlleva algunas tareas importantes. Cuando su perro orine en el suelo, será muy difícil eliminar el olor por completo utilizando detergentes o lejía, como recomiendan algunas personas. Averigüemos qué errores debe tener en cuenta para evitar que el mal olor se extienda a todas sus habitaciones.

Usar amoniaco

Muchas personas utilizan amoníaco para eliminar el olor causado por la orina de sus mascotas. Sin embargo, este producto no es muy recomendable, ya que empeora la situación. En su lugar, puedes utilizar una mezcla de agua, detergente y unas gotas de lejía. Utilizando detergentes o productos perfumados, haces que el retardador sea el problema. De hecho, esto sólo enmascara el mal olor. Es absolutamente necesario eliminar el olor antes de utilizar un producto perfumado.

Una forma excelente es preparar una solución de vinagre y agua y aplicarla directamente sobre la mancha. Deje que la solución actúe durante unos 15 minutos antes de limpiarla con un paño limpio. Esto ayudará a eliminar el exceso de humedad. Sólo después de haber eliminado todas estas manchas podrá utilizar una solución aromática.

No prestar atención a los productos utilizados

Antes de embarcarte en la eliminación de manchas, debes tener en cuenta que el producto que utilices dependerá de la superficie. Si la mancha está en el sofá, tendrás que utilizar papel absorbente para eliminar el exceso de humedad.

Solo entonces deberás espolvorear un poco de bicarbonato sódico sobre la mancha y dejarla toda la noche. Cuando te levantes por la mañana, utiliza una aspiradora para eliminar cualquier resto del tejido.

Dos razas de perro perfectas para niños

El Akita Americano es un perro grande con un pelaje de longitud media. En muchos casos, difícilmente se llevará bien con otros animales y perros. Sobre todo, no se sentirá atraído fácilmente por los extraños. A pesar de que esto pueda parecer algo malo, el Akita Americano realmente se encariña con su dueño y es un excelente perro guardián si se le adiestra adecuadamente. Perro que suele gozar de buena salud. Es muy robusto y, si está bien alimentado, no engordará. Entre los aspectos positivos de este perro está el hecho de que ladrará muy raramente y sólo en caso de peligro real. Si tiene niños en casa, es mejor que opte por otro animal, ya que al Akita no le gusta que se le acerquen de forma brusca como podrían hacer los niños.

Dobermann

Pocos habrían apostado por ello, pero entre las razas perfectas si hay niños en casa está el Doberman. Perros muy atentos y leales, dispuestos a sacrificar su vida para salvar la de su amo humano. Un perro que también es muy atento con los niños, obviamente incluso en este caso es mejor controlar a perros y niños mientras interactúan.

El Doberman es muy desconfiado con los extraños, por eso es necesario socializarlo desde pequeño con las personas que más frecuentarán la casa. Esta faceta de su carácter lo hace perfecto para la guardia. Lo mismo ocurre con los gatos y otros animales de la casa. La relación debe desarrollarse desde cachorro. Por lo tanto, estas 2 razas de perros son perfectas para la guardia, pero el Doberman también es muy paciente con los niños.