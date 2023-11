El orden de los espacios pequeños puede llegar a ser un auténtico arte. Encontrar el método para que todos los elementos tengan su lugar en la casa y que no alteren el orden es de lo más complicado, sobre todo cuando las estancias no son todo lo amplias que nos gustarían.

El armario es uno de los rincones de la casa más imprescindibles. Sin ellos, el caos está garantizado, así que mantenerlos en orden debería ser fundamental para poder contar con una distribución ideal tanto a la vista de las visitas como en los lugares que no se ven.

Cada vez son más las alternativas que vienen a solventar los problemas de espacio o la apariencia que dan los muebles en los rincones de la casa. Por ejemplo, estos últimos tiempos se ha vuelto bastante habitual encontrar un soporte para las prendas de colgar: los famosos burros.

Se trata de una estructura que, en el caso de estar bien ordenada, puede convertirse en un elemento decorativo muy atractivo. En él podrás colocar tus chaquetas, camisas o pantalones de una forma mucho más estética. Ten en cuenta que no será lo mismo colgar la ropa para un armario cerrado que para uno abierto.

La principal diferencia que puede evidenciarse entre un armario cerrado y un perchero de estas características es la acumulación de polvo; las puertas permitirán retener las partículas que circulan por el aire.

Un almacenamiento perfecto

¿Qué clase de prendas puedo colgar en las perchas que tengo en casa? Pues lo más clásico son aquellos que tienden a arrugarse más si los apilamos y que, por norma general, también ocupan bastante espacio. Los pantalones, por ejemplo, son una prenda de ropa a la que debemos dedicarle su tiempo de planchado para respetar las costuras, alisar los bolsillos, etc.

No es lo mismo, sin embargo, colgar un pantalón de verano que uno de invierno. En primer lugar, por la forma del pantalón; las patas cortas no permitirán que puedas colgarlo en una percha con barra, así que deberás hacerlo en una con pinzas. Por otro lado, este modelo de perchas podrás utilizarlos también para las prendas de textiles más delicados que suelan deslizarse y que quieras fijar para que no se desprendan.

Dada la dificultad para colgar tus pantalones sin que se caigan de las perchas, aquí tienes un consejo que podrás llevar a cabo para que, además, consigas que no se arrastren las patas más largas por la primera balda del armario.

Lo que tendrás que hacer en este caso para aprovechar mejor el espacio es lo siguiente: en primer lugar, dóblalos por la mitad y a un tercio. Después, cuando la parte inferior del pantalón esté dentro de la barra en la que tradicionalmente tendrías que colgarlo por completo, engancha una de las trabillas pasándola por dentro del gancho. De esta manera, tendrás el pantalón colgado y ocupando lo mismo que uno corto. Además, está totalmente garantizado el hecho de que no se caerá de la percha.