El mundo se divide en dos tipos de personas. La gente a la que le gusta dormir en calcetines y no puede irse a la cama sin tener los pies protegidos y calientes ni siquiera en verano. Y la gente que no soporta llevar nada puesto y odia tener las extremidades encerradas en dos trozos de tela.

Dormir en calcetines no es un hábito saludable

Aunque los pies fríos perjudican la calidad del sueño nocturno, en algunos casos la sudoración excesiva puede tener consecuencias negativas. Además, dormir en calcetines no siempre es un hábito saludable porque:

si el elástico de los calcetines aprieta el tobillo, puede provocar problemas de circulación;

la sudoración excesiva puede provocar la proliferación de hongos y malos olores;

los pies, al estar cerrados durante mucho tiempo, no se enfrían y se hinchan.

Cuáles son los remedios

La calidad del sueño está relacionada con la autorregulación de la temperatura corporal. La temperatura se regula por dos factores. Factores internos y externos. Uno influido por el cerebro y el otro por el entorno que nos rodea. Por eso, para dormir bien, la temperatura óptima del dormitorio no debe superar los 20 grados. A quienes no les gusta llevar calcetines toda la noche, pero siempre tienen los pies fríos, pueden optar por otras soluciones. Utiliza una bolsa de agua caliente o añade una manta extra sobre el edredón a la altura de los pies.

Además, para tener una buena y saludable costumbre, elige siempre calcetines transpirables, de algodón, que no aprieten y no obstruyan la circulación sanguínea. Cámbialos cada noche y nunca te acuestes con los que has usado durante el día. Están llenos de bacterias y hongos.

Con estas pequeñas medidas, la calidad del sueño y la salud de tus pies no se verán comprometidas. Por eso, en algunos casos, dormir con calcetines no es un hábito saludable.