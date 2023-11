Los sacos de pellets de 15 kilos han vuelto a costar 5 euros, y esta estufa especialmente eficiente que ha entrado en nuestros hogares en los últimos años puede encenderse de nuevo. Sin temor a que los costes superen ciertos umbrales. Sin embargo, podemos pensar en ahorrar dinero optimizando nuestras instalaciones, es decir, conectando la estufa de pellets a los radiadores, si estos ya están presentes en la casa. Normalmente, la estufa de pellets calienta la habitación en la que está instalada, pero el calor puede extenderse a todas las habitaciones si la conectamos a los radiadores. Estas estufas también pueden conectarse a calefacción por suelo radiante.

Conectar la estufa a radiadores nos permite utilizarla como una caldera normal y tener también agua caliente. La estufa de pellets también puede complementar la calefacción de gas natural o GLP que ya tengamos en casa.

Más sistemas integrados

¿Cómo conectar las estufas de pellets a los radiadores? Es necesario crear un sistema de serpentín que transporte el agua caliente a los radiadores situados por toda la casa. La estufa de pellets que adquiramos debe ser un modelo de estufa de calefacción. Los serpentines conectan el sistema de agua doméstica a los radiadores, el agua se toma de la red doméstica, se calienta por la estufa y circula hasta los radiadores.

Si tenemos un sistema de metano o GLP, la integración puede tener lugar a través de un tercer componente que es el soplador o intercambiador de calor. Esto permite que los dos sistemas intercambien energía térmica. Los puffer son tecnologías sensibles y caras; su coste se amortizaría con el tiempo. Pero hay estufas de calefacción que tienen un intercambiador de calor integrado, una compra en este sentido podría ser un motivo adicional de ahorro. El agua se recoge siempre del suministro doméstico a través de un serpentín que se sumerge en el agua hirviendo de la estufa. El agua entrante se calienta y luego se envía a los radiadores. De este modo, también se puede calentar el agua doméstica.

Cómo conectar las estufas de pellets a los radiadores y al sistema eléctrico

Para completar la transformación de nuestros sistemas, debemos intentar integrar las estufas de pellets con paneles solares que produzcan energía. Esto se llama intercambio in situ y es la posibilidad de producir energía con paneles solares obteniendo incentivos a través de la venta de la energía extra producida en casa. Nos permite no sólo ahorrar en costes de electricidad sino incluso ganar dinero con su producción. El intercambio in situ también puede aplicarse a las estufas de pellets. Hoy en día hay estufas de pellets en el mercado que pueden producir calor y electricidad para 270 metros cuadrados. Con una potencia de 14 kilovatios, producen 1 kilovatio de electricidad. En 1 hora de funcionamiento, la estufa no sólo calentará la casa, sino que también permitirá utilizar una lavadora. Se trata de tecnologías en evolución que serán muy eficientes en el futuro y nos proporcionarán inviernos cálidos y mucha electricidad limpia.