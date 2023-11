Aunque creas que es una tarea mecánica, lo cierto es que echar la ropa a la lavadora tiene su ciencia. Debes tener en cuenta varios factores si quieres que tus prendas se laven a la perfección y salgan como nuevas.

Es sabido popularmente lo poco conveniente que es mezclar colores en nuestro a la hora de preparar una colada. Debes tener en cuenta que al fin y al cabo cada prenda tiene sus requerimientos y que hay ciertos tintes que podrán estropear el resto de tu ropa.

Parémonos en la ropa negra. Aunque su color oscuro invite a pensar que su cuidado es más sencillo porque no corren riesgo de mancharse, estas prendas de ropa se destiñen con mucha facilidad si no tenemos cuidado en su limpieza. Lo más recomendable es lavarlas con agua fría para que pierdan el menor color posible. Ten en cuenta que incluso muchas lavadoras ya cuentan con un programa predeterminado de ropa oscura para evitar cualquier incidente. Si no cuentas con este programa, te recomendamos que elijas una temperatura por debajo de los 30 grados centígrados.

Ojo, porque esta recomendación también es clave para la ropa más delicada. Algunos tejidos como el algodón de calidad o la seda necesita de un cuidado mayor que evite el deterioro de la prenda y cuestiones como que pierda su forma original, le salga algún picotazo, etc. En este caso también entra en juego el cómo llevamos a cabo el proceso de lavado. Cada paso en la colada cuenta para conseguir el mejor resultado posible al final del secado. Por eso, asegúrate de no cargar demasiado el tambor de la lavadora, no dejes demasiado tiempo la ropa dentro una vez haya terminado el programa, y sacude bien las prendas antes de colgarlas en el tendedero en caso de no contar con secadora.

Calcetines imperdibles

No solo la ropa de textiles delicados necesita de un cuidado más delicado. Seguramente en alguna ocasión habrás echado en falta alguna prenda de ropa íntima. Su pérdida es más sencilla porque ocupan muy poco espacio y, por lo tanto, es más fácil de lo que crees que se cuele por cualquier parte.

Para evitar que esto pueda ocurrir dentro de tu electrodoméstico para el lavado, puedes optar por algunos de los trucos más clásicos que buscan sacar el máximo partido a tus lavados. En este caso, Ikea cuenta en su catálogo con una bolsa para la colada que también protegerá tus prendas más delicadas. Slibb está pensada, según describe la página web, para reducir el riesgo de que las prendas terminen dañándose. "Pensado para meter las prendas delicadas y las que tienen ganchos y detalles puntiagudos y separarlas del resto de la colada", explica Ikea.

Estas bolsas actúan como una capa protectora que ayudará a que tus prendas no se rocen con otros tejidos, además de retener dentro la ropa interior y evitar que se pierda por la lavadora. Puedes hacerte con un juego de dos de estas bolsas por 2,99 euros.