El contenido del armario es muy importante para aquellas personas que disfrutan cuidando su imagen. Aunque parezca un mero mueble, se trata de uno de los elementos esenciales de la casa con el que más interactuamos a lo largo del día.

Nos guste más o menos, en algún momento de la jornada tendremos que hacer una pequeña parada para fijarnos en nuestros cajones y nuestros estantes y averiguar con qué ropa contamos y qué clase de código debemos seguir ese día.

Ahí te va un pequeño consejo para ahorrarte tiempo navegando entre las prendas: ordena la disposición de tu armario de tal forma que a la hora de saber qué ropa está limpia y qué prenda ha pasado al cesto de la ropa sucia puedas hacerlo con solo un vistazo. Esta técnica no consiste tanto en apilar montones de prendas según su tipo, sino en ayudarte de elementos adicionales como las cajas para poder colocarlo todo de forma que seas consciente de lo que tienes.

Contar con todos los objetos a la vista te permitirá también ser consciente de toda la ropa que tienes y que ninguna prenda caiga en el olvido al quedarse relegada al fondo del armario. De esta manera, si algo no te gusta o ya no es tan acorde a tu estilo, puedes retirarlo y darle una segunda vida. El mayor consejo para mantener un armario que no sea un completo caos es contar con las cosas necesarias, así que si ganas un hueco reciclando una prenda, puedes darle ese lugar a cualquier compra nueva.

En cuanto a su organización, la mayoría de los armarios cuentan con un espacio para colgar la ropa y otro en el que doblarla. Cada prenda, según su forma o su tejido, suele ocupar preferiblemente uno de estos dos espacios, aunque no siempre está dentro de nuestras posibilidades. Por ejemplo, si hablamos de camisas o chaquetas, está claro que tendremos que colgarlas, bien por evitar que se arruguen debido a la delicadeza de sus tejidos; bien porque ocupan demasiado dobladas.

Perchas improvisadas

Otros tipos como las faldas o los vestidos suelen colgarse también, aunque no siempre tendremos esta opción en nuestra baraja de posibilidades. Debemos tener en cuenta que a veces el espacio para colgar la ropa es bastante más corto de lo que necesitamos porque cuenta con baldas en la parte inferior. En cuanto a las faldas o los pantalones que suelen ir colgados, debes saber que requieren de una percha específica con pinzas, ya que sino no habrá forma de colgarlas.

Sin embargo, si te has quedado con perchas de este tipo y piensas que no podrás colgarlas, aquí te dejamos un pequeño truco para salir del paso. Y es que no siempre hay que llevarse las manos a la cabeza para encontrar una solución; en este caso puedes contar con las perchas tradicionales que ya tienes en el armario. Tan solo tienes que echar mano del cajón de la colada y hacerte con un par de pinzas para colgar la ropa que cumplan la misma función, pero para crear una percha casera que poner en el armario.

Un consejo más para evitar que tus prendas se queden marcadas por la presión: pon un algodón entre la prenda y la pinza para suavizar el impacto.