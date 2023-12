La aspiradora es una amiga inseparable durante la limpieza del hogar. Sin embargo, el tiempo es su rival y, tras un uso prolongado, es posible que tengas que sustituirla. Hoy en día hay muchos modelos en el mercado y no es tan fácil orientarse. A menudo uno se fija en el ahorro inicial, lamentando después la falta de eficacia del aparato. En cualquier caso, surge una duda. Aspiradora: ¿mejor con bolsa o sin bolsa? He aquí la respuesta.

Si vas de compras, verás que hay muchos tipos de aspiradoras a la venta. Las hay de lata, verticales y robóticas. Si ya tienes una marca en mente puede que aún no sepas qué aparato comprar. Para ello, Hhay parámetros en los que puede basarte. En primer lugar, la capacidad de recogida de suciedad. Pero no sólo eso: la tecnología, los filtros y la dispersión del polvo son otros factores que podrían resultar decisivos.

¿Mejor con bolsa o sin bolsa para una limpieza perfecta del hogar?

Para resolver el dualismo actual, vamos a analizar los pros y los contras de los dos sistemas. Empecemos por los que tienen bolsa: suelen tener capacidad y, por tanto, no hay que vaciarlos con demasiada frecuencia. El cambio de bolsa es cómodo, gracias al cierre que impide que se escape el polvo. Por último, son ideales si sufres alergias, ya que puedes tirar el contenedor directamente a la basura. Por otro lado, sin embargo, tendrá que comprar bolsas nuevas con regularidad y las de algunas marcas no son fáciles de encontrar.

¿Las aspiradoras sin cable son siempre mejores?

Las aspiradoras sin cable se han hecho cada vez más populares en los últimos años. Quizá usted también se haya decidido a comprar una, pero ¿está seguro de que es mejor que la clásica? No faltan puntos a favor de este tipo de aparatos. Son prácticos de manejar, no necesitan una toma de corriente para funcionar e incluso pueden tener más funciones.

En cambio, tienen un precio medio más elevado que su las que tienen cable. Además, tienen una autonomía limitada y el depósito de polvo no es especialmente grande. Por lo tanto, te aconsejamos que tes tomes st tiempo en la evaluación final, ya que la elección dependerá de sus prioridades.

Secador para aspirar

A la hora de aspira rmigas de pan o pelos de nuestras mascota hay un truco que cada vez utilizan más persoas. En definitiva, en mi opinión todo es demasiado complicado. Hay un sistema fácil , sólo necesitas tener disponibles 3 cosas que solemos encontrar en casa.

No tires todas tus botellas de plástico. Corta la parte superior a cuatro pulgadas del cuello de la botella y guárdala. Guarda también algunas mascarillas quirúrgicas, las que utilizamos desde hace mucho tiempo para protegernos del Covid. El electrodoméstico que nos echará una mano es el secador de pelo . Simplemente aplica la mascarilla en la boquilla trasera del secador y luego simula el pico con el extremo de la botella. La parte trasera del secador no sopla sino que aspira . Podrás aspirar rápidamente los residuos de la mesa , la suciedad que se esconde en los marcos de las ventanas y cristaleras. Será sencillo quitar el pelo de nuestros amigos de cuatro patas de sofás y sillones o limpiar cualquier otro espacio pequeño. Este sistema también puede resultar útil para la limpieza de mosquiteras . De hecho, no podemos utilizar el aspirador porque su potencia podría arruinarlos. Utilizando el secador equipado con mascarilla y botella podrás aspirar la mayor parte de la suciedad. Luego haz una pasada soplando aire frío de adentro hacia afuera y listo.