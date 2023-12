El horno es uno de los electrodomésticos que se ensucian con más facilidad. A pesar de ser un útil esencial en la cocina, es sin duda alguna el más complicado de limpiar. Lo normal es que a medida que le demos uso la suciedad se extienda de forma mucho más fácil en cualquier lugar. Sin embargo, incrustaciones como las que encontramos en el horno, casi como en ninguna parte.

Si bien los productos de limpieza específicos para estos problemas tan recurrentes no escasean en el mercado, sin un buen útil que rasque la superficie no vamos a ninguna parte. Debemos escoger un producto del que nos fiemos para llevar a cabo una limpieza sobre todo efectiva que no nos obligue a dedicarle minutos de más a dejarlo como nuevo.

Y es que la desinfección en sí no tiene mucho misterio; tan solo debes encontrar el momento idea para dedicarle un rato a cada parte que compone el horno. Ten en cuenta que no se trata únicamente del electrodoméstico en sí, sino que también deberás sacar brillo a las rejillas y las bandejas de su interior. Por otro lado, no te olvides del cristal de la puerta; en muchos hornos cuenta con un doble acristalado que se vuelve complicado para limpiar por dentro y por fuera pero que marcará un antes y un después en apariencia.

¿Cuando debo limpiar el horno?

Para ponerte manos a la obra con la desinfección del horno, es importante que elijas el momento adecuado. Lo más recomendable es que, si lo usas a menudo, le dediques una limpieza profunda al menos cada seis meses.

No obstante, inclúyelo en la rutina de limpieza de tal forma que no entorpezca tus platos. Si utilizas un producto de limpieza típico de supermercado, lo más seguro es que debas dejarlo actuar durante varias horas. Aprovecha estos ratos muertos para dejar como nuevas las bandejas y las rejillas, con las que también tendrás bastante trabajo.

Estos útiles suelen acumular una cantida de restos ingente: grasa pegada, restos de comida calcinada... Raspar sin hacer daño a la superficie estas acumulaciones no es tarea para nada sencilla. Por eso, aquí te dejamos un truco muy sencillo con papel de aluminio que marcará un antes y un después en tu limpieza.

El papel de aluminio por sí solo no te ayudará para nada, ya que su material no actuará con la suficiente fuerza si no lo modificamos un poco. Lo único que debes hacer entonces es bolas con cada trozo para frotar las incrustaciones. Las rugosidades del aluminio ayudarán a retirarlo de manera sencilla sin que tengas que mancharte las manos y sin invertir mucho tiempo.

El papel de aluminio incluso podrá ayudarte a ensuciar mucho menos durante el cocinado. Pon un trozo en la bandeja más baja para que la grasa de gotee se quede impregnada en él y no tengas que limpiarla del horno.