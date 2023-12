No hay nada más agradable durante esta época del año que el olor a Navidad. Cualquiera distingue las fechas próximas de la festividad más familiar por los aromas que se desprenden. Aunque no parezca tan importante, lo cierto es que hay una serie de productos que relacionamos directamente con estas fechas.

La canela y la naranja son alimentos muy típicos del invierno, de los encuentros y las cenas navideñas y los momentos para montar la decoración. Estos productos no solo nos servirán para crear un postre lleno de sabor, sino que bien combinados pueden generar un perfume delicioso, reconfortante y familiar.

Los olores, al igual que los colores, tienen sus épocas del año. Además, tienen en común que no pasan de moda pasados los meses; nunca dejará de ser necesario perfumar nuestra estancia y mantener una estética ordenada y atractiva a la vista.

Aquí te dejamos la receta de cómo fabricar tus propios ambientadores navideños con unos pocos ingredientes para que la casa huela de maravilla. Destacarán sobre todo los toques dulces y cítricos de los alimentos que usarás para prepararlo: naranja, canela, anís y vainilla. Lo único que tienes que hacer es hervirlo en una olla con dos vasos de agua y ya tendrás listo tu ambientador líquido favorito.

Si no quieres complicarte la vida fabricando tus propias velas, tienes una solución al alcance de tu mano. En todos los supermercados encontrarás ahora mismo alternativas con olores muy similares que se basan en la misma fragancia. Las notas de canela resaltan en la mayoría de ellos, llegando a resultar demasiado empalaogoso para muchos, así que puedes encontrarte con alguna que otra sorpresa si a algún invitado no le gusta.

En el caso de Ikea, cuentas ocn una vela aromática en vaso de color rojo. Ten en cuenta que la mayoría de opciones que encontrarás en el mercado serán en tonalidad roja, blanca o verde, los colores más relacionados con la Navidad. Ahora, la gran superficie de venta de muebles cuenta con esta, que podrás encontrar por el nombre de Vinterfint y que tiene un 30% de descuento en la página web. Tiene una duración de veinte horas y contiene un aroma fresco y equilibrado de canela y azúcar.

La descripción de este producto indica que cuando la vela se haya consumido, el recipiente puede usarse como portavela.

Un esencial del que no debes olvidarte

Un punto clave del que no debes olvidarte a pesar del frío es de la ventilación de las habitaciones de casa. Es imprescindible que cada día dejes la ventana abierta entre quince y veinte minutos para que las corrientes de aire se renueven y refresquen la habitación. A pesar de que uses ambientadores o velas perfumadas, la condensación de los olores no se evaporará y terminará concentrándose hasta crear una situación de lo más desagradable.