Una nueva temporada de La Isla de las Tentaciones está a la vuelta de la esquina. El reality que llegó a España en el año 2020 causó tal furor que Mediaset quiso explotar el formato todo lo posible y comenzó a grabar las temporadas de dos en dos. De muchos de sus concursantes apenas queda ya rastro, pero otros tantos continúan con sus carreras en las redes sociales.

Una de esas parejas -porque ambos siguen activos en Instagram- es la que conforman Hugo y Tania Déniz. Tanto es así que ella cuenta incluso con un canal en la plataforma de Mtmad donde comparte su día a día y mantiene al tanto a sus seguidores de lo que le va ocurriendo de una forma algo más extensa que en Instagram.

No obstante, para llegar hasta el reality, tuvo que pasar por las mismas pruebas que otros tantos enfrentaron. Su casting, sin embargo, tuvo algo de especial, ya que los directores decidieron que la pareja fuera una de las cinco que viviría la experiencia en la quinta edición. Ahora, Tania ha decidido compartir un pequeño fragmento en el que la pareja hacía las presentaciones para participar en el aclamado reality.

"Lo que me acabo de encontrar en el móvil haciendo limpieza.. me muero de vergüenza", compartía la creadora de contenido en redes a través de su perfil. No obstante, lo que más le sorprendía era el cambio físico que había experimentado en apenas unos meses: "Lo que he cambiado es brutal, lo único que recuperaría de ahí es mi pelo pero estoy en ello".

En el momento en que grabaron el casting, Tania tenía 20 años y su novio Samuel, 24 y llevaban dos años de relación. De momento, poco más ha compartido de aquella toma de contacto con Telecinco, ya que espera abrir boca para que sus seguidores visiten su canal de Mtmad.

Su paso por la televisión

La descripción de su canal hace un pequeño resumen de lo que fue su paso por La Isla de las Tentaciones. Y es que, para que la pareja llegara hasta aquí han tenido que pasar muchas cosas por el medio: "Tania Déniz se embarcó en ‘La isla de las tentaciones’ para descubrir si su relación con Samuel Chávez tenía futuro; tras su affaire con Hugo Paz, decidió salir sola de la isla. La influencer no mantuvo su soltería durante mucho tiempo, ya que se enamoró de Albert Barranco. Mostrando su faceta más aventurera, la canaria se enfrentó sin miedo a ‘Pesadilla en el paraíso’ consiguiendo medalla de plata".

Después de que ambos intentaran mantener relaciones con otras personas conocidas en el mundo mediático, finalmente la pareja decidió darse otra oportunidad y se reconciliaron. Tanto es así que ya han empezado a vivir juntos y comparten por redes imágenes tan familiares como su plan de montar el árbol de Navidad.