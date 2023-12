La lavadora es un electrodoméstico fundamental en cualquier casa. Contar con este artilugio eléctrico es casi una obligación para cualquier familia: facilidad a la hora de lavar las prendas, agilización del proceso, ahorro de tiempo... No obstante, al igual que todo aparato, necesita de su mantenimiento habitual para conseguir que cumpla con sus funciones y evite que te lleves sorpresas desagradables como manchas en la ropa que no estaban cuando la echamos en el cesto.

Aunque no lo creas, este problema se repite más de lo que nos gustaría y no se debe a otra cosa que el estado de nuestra lavadora. Este electrodoméstico nota el paso del tiempo al igual que nosotros y la acumulación de restos termina pasando factura. Más de una vez te habrás encontrado con un calcetín de menos en la colada; es posible que tu lavadora lo haya absorbido y lo encuentres al sacar el filtro. Entonces entenderás por qué tu lavadora no tiene la misma efectividad que el primer día que la compraste.

Los restos de suavizante y detergente tienen que acabar en alguna parte y la mayoría de las ocasiones suele ser en los rincones más inaccesibles del electrodoméstico. Por eso, de vez en cuando conviene echar un vistazo y centrar la limpiza en estas partes: el tambor, el filtro, el cajón de detergente y la goma que sella el tambor. Aquí te dejamos un truco para dejar impoluta esta última sin tener que dedicarle ni un solo minuto a su limpieza.

Este truco de limpieza pasivo es ideal también para desinfectar esta parte y acabar con todas las bacterias posibles. Tan solo necesitas de un bote de lejía y una toalla de las que usas para las manos. Empapa la toalla y haz un churro con ella. Una vez la tengas enrollada, métela en la parte interna de la goma que recubre la puerta de la lavadora y déjala actuar durante varios minutos. Deberás colocar las toallas suficientes para que recubra todo el tambor por completo.

Mientras tanto, puedes aprovechar para llevar a cabo la limpieza del resto de la lavadora. Desinfecta por dentro el tambor y sácale brillo a la puerta para que quede lo más vistosa posible. Si vas a limpiar el filtro, te recomendamos que pongas debajo una bandeja con una toalla para que absorba todo el líquido y la suiedad que suelte cuando lo vayas a sacarlo antes de formar un estropicio.

En cuanto al cajón del detergente, lo mejor es que lo saques para limpiar dos partes por separado: el hueco donde suele colocarse, frotando con un estropajo; y el cajón en el fregadero con el mismo método. Asegúrate de eliminar los restos de todos los rincones con un cepillo de cerdas duras para no dejar ni una sola incrustación.