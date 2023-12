Es momento de hacer las maletas para prepararnos para otro viaje -el segundo del mes-. Después del movido puente de diciembre, toca hacer acopio de nuevo de la ropa necesaria para una nueva escapada. Esta vez, las fechas no dejan lugar a excusas para celebrar unas navidades en familia portando nuestras mejores galas o estrenando prenda íntima en Nochevieja.

Para todo el ajetreo que está por venirse y lo sucias que suelen resultar estas fiestas por lo delicioso de las salsas -lo comido por lo servido- es conveniente preparar un equipaje en el que no quede fuera ningún esencial. Por eso, es imprescindible hacer un reparto del espacio inteligente a base de trucos con los que ocupar lo mínimo.

Ya sea para viajar con maleta pequeña o con una mochila un poco más grande, cada cosa debe tener su lugar. Lo mejor es que crees una lista donde enumeres todas las cosas que necesitas; al fin y al cabo, las más básicas suelen ser las que antes caen en el olvido. Zapatillas de andar por casa, productos de higiene, maquillaje, ropa de abrigo... aunque parezca imposible olvidarnos de cosas tan básicas, en más de una ocasión te habrás llevado las manos a la cabeza por semejante despiste.

Si bien es imposible disminuir el tamaño de nuestras prendas de ropa, hay ciertas formas con las que ahorrarnos todo el espacio que ocupan de primera. No obstante, te resultará mucho más fácil ahorrarnos espacio con los accesorios y los productos para la higiene. De esta manera, en lugar de comprar botes grandes de gel y champú, en la mayoría de supermercados tienes versiones diminutas e ideales para pasar unos días. De todas formas, son productos de los que puedes prescindir, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de hoteles nos obsequian con ellos.

A pesar de irnos de vacaciones, no habrá manera de librarse de las manchas. Los platos de cuchara y las salsas te meterán en problemas si vas con las prendas de ropa contadas y no tienes recambio disponible. Una salpicadura de estas características es visible en cualquier lugar y transportar un bote entero de detergente no es factible -ni útil- para nadie. En primer lugar, porque no sabemos si vamos a tener disponible una lavadora; y en segundo, porque es absurdo gastar nuestro espacio en artículos tan voluminosos.

Aquí te dejamos una solución a este problema que puede pillar desprevenido a cualquier persona: las tiras de detergente. Para utilizarlo, tan solo tendrás que incluir una tira en la colada y actuará igual que las clásicas cápsulas tan populares hoy en día. Su tamaño y delgadez lo convierten en una alternativa ideal para echar dentro de la maleta, además de ser una solución responsable con el medio ambiente, puesto que no se echarán cantidades de más y, por lo tanto, no se desperdiciará producto.