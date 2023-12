¿Cómo sería la vida sin una lavadora? Desde luego, mucho menos práctica. Nuestros antepasados no tuvieron tanta suerte y tuvieron que dedicar mucho tiempo a limpiar su ropa. En cambio, nuestra generación, como la de nuestros padres, lo tiene fácil.

El consejo de doy hoy es imprescindible. Desde la primera vez que lo pruebes, verás lo eficaz que es y el poco esfuerzo que tendrás que hacer. La idea puede parecerte un poco extraña, pero lo que cuenta no es la forma, sino el fondo, y los resultados son bastante notables.

Para que la colada quede limpia y absorba una agradable fragancia, es buena idea poner medio tubo de pasta de dientes en el tambor. Hazlo en cada ciclo de lavado y pruébalo para ver si funciona.

El truco de las pelotas de tenis en la lavadora

Hay otro truco muy útil y sorprendente y que no todo el mundo conoce. Se trata de meter pelotas de tenis en la lavadora. Si se introduce un par de ellas, provocará un efecto muy positivo, en especial para prendas con rellenos.

Es el caso de los plumas, los abrigos que sacamos del armario cuando llega el frío. O también de los nórdicos, almohadas, cojines... Con las pelotas de tenis, se consigue un efecto en la circulación del aire en el interior de la lavadora que consigue que el relleno de esas prendas no se apelmace tanto, conservando así su estado óptimo. No obstante, por si el truco de las pelotas de tenis no fuese suficiente o no te atrevieses con ello, la conocida influencer La Ordenatriz ha dado otra fórmula para limpiar los plumas sin meterlos en la lavadora.