Se acabó hacer un destrozo con las uvas esta Nochevieja. A la hora de preparar nuestro último alimento del año, los hay a los que no les importa tragarse las semillas y los que son realmente quisquillosos y no son capaces de hacerlo. Si bien hay opciones de comprar las uvas directamente preparadas o sin semillas, es importante llegar a un consenso a la hora de comprarlas para no generar más discusiones innecesarias.

De todas formas, muchos de los que prefieren consumirlas sin pepitas también guardan cierto reparo con la cáscara, ya que su textura no es apta para los más sensibles. Seguramente alguna vez hayas coincidido con algún familiar o amigo que tiene todo un ritual para preparar sus doce uvas minutos antes de que comiencen las campanadas. No obstante, si no tenemos la suficiente cautela, probablemente acabemos causando un estropicio. Por eso, hasta los chefs más reconocidos cuentan con sus trucos caseros bajo la manga, por poco profesionales que parezcan. Y es que no es necesario buscarle las vueltas a un asunto que podemos resolver con cualquier cosa que tengamos por casa y que resulte barato, higiénico y sencillo. Karlos Arguiñano, el cocinero más querido de la televisión en España, es un recetario andante para la comida casera y sin tantas complicaciones en la elaboración. Ante estas fechas tan señaladas, el cocinero deja a su audiencia una lista de recetas y trucos para sorprender en las veladas donde te toque pringar y quedar de sobresaliente. Horquillas a lo Arguiñano Si no quieres jugártela con las uvas y ahorrarte el atragantamiento, aquí te dejamos un truco infalible de la mano del mismo Karlos Arguiñano. Tan solo necesitas un elemento imprescindible: una horquilla para el pelo. Lo más conveniente es que escojas una que esté limpia y como nueva. Lo que debes hacer es meter la parte curva de la pinza por el agujero que une cada fruto al racimo y con dirección hacia las pepitas donde estén las pepitas y hagas un poco de palanca para sacarlas con facilidad. Tendrás que poner un poco de empeño para extraerlas, pero finalmente conseguirás sacarlas sin mayor complicación. Por otro lado, si no cuentas con una horquilla nueva en casa, tienes una segunda oportunidad. Esta vez lo que necesitas es un clip que solamente deberás estirar y utilizarlo como un gancho, de la misma manera en la que Arguiñano recomienda usar la horquilla. Aunque parezca una tontería, quitar de en medio las pepitas y la cáscara puede ayudarnos a digerir sin mayores complicaciones cada uva y disminuir el riesgo de atragantamientos al tener que devorar la docena en cuestión de segundos.