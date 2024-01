Se acabaron las toallitas húmedas, el papel o cualquier otro útil al que estuvieras acostumbrado para la limpieza de la casa. En las rutinas establecidas en cualquier hogar es fundamental contar con ciertos trucos bajo la manga para facilitar todo lo posible la limpieza sin gastarnos un dineral en el supermercado haciendo acopio de material imprescindible.

Productos como las toallitas para la limpieza o las bayetas tienen un límite muy marcado en cuanto a su uso; una vez abrimos el paquete, su duración tiene los días contados. ¿Qué podemos hacer entonces para ponerle solución y, además, contribuir al bienestar del planeta? Pues dar con una solución asequible, casera y que por supuesto dure un poco más de tiempo para que además no sea tan dañina con el medio ambiente.

Por eso, aquí te dejamos un sustituto ideal que deberás crear con tus propias manos. Sin embargo, la receta para dar vida a estas toallitas caseras desinfectantes es bien sencilla y no requiere de mucho tiempo. Tan solo deberás hacerte con un bote de plástico de los que tengas por casa, papel de toalla y un desinfectante en spray. El papel de toalla es una alternativa a los rollos de cocina que viene a cumplir básicamente la misma función: absorver el agua y secar cualquier superficie. No obstante, su resistencia es mayor y, por lo tanto, necesitarás mucho menos rollo para dejar la encimera completamente seca.

Tan solo necesitarás meter el rollo de papel dentro del bote y rociar el producto de limpieza. Después de un par de horas de reposo, la toalla habrá absorvido el líquido y podrás cortarla por tramos para, con la cantidad necesaria, limpiar lo que necesites de la casa: grifos, encimeras, muebles, pantallas, etc.

Además, una ventaja de este tipo de artículos caseros es que después no necesitarás secar la superficie con otro trapo. Nada más pasarla, limpiarás y desinfectarás el rincón en el que la hayas usado sin necesidad de volver a hacerlo. No obstante, ten en cuenta que la limpieza con tus toallas caseras no viene a sustituir la rutina semanal.

Esta alternativa se presenta como un truco ideal para la limpieza de batalla; la que se hace día a día para salir del paso y eliminar las marcas más superficiales. Para la rutina semanal, es conveniente que saques todo tu arsenal de limpieza para acabar con los restos que van acumulándose en los rincones y que suelen pasar desapercibidos si no nos paramos a observarlo detenidamente.

Recuerda que en nuestra sección de Decoración tienes multitud de trucos caseros que aplicar en tu rutina diaria y ahorrarte dinero. Con solo un par de elementos de tu día a día que todo el mundo tiene por casa podrás estar construyendo tu propio producto de limpieza y dejar la casa impecable.