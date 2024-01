Se acabó sufrir por el mal olor de tus zapatos diarios. La solución está más cerca de lo que crees, aunque no vale cualquier forma de usarla. Tan solo necesitas un limón y un poco de ingenio para aplicarlo de la manera correcto. Por eso, aquí te contamos cómo prepararlo.

El limón es un fruto caracterizado por su acidez. Conocerás a muy pocas personas que se atrevan a pegarle un mordisco y que, además, disfruten haciéndolo. Sin embargo, al igual que la naranja, es un gran aporte de vitamina C, potasio y otras vitaminas y minetales.

No obstante, si por algo destaca esta fruta por encima de todas las demás es por las funciones que puede desempeñar en las labores de limpieza. Aunque parezca que no, un limón bien usado, ya sea la cáscara o el jugo, son un artículo esencial en múltiples de trucos caseros para dejar nuestra casa impoluta por muy poco dinero.

¿Qué tiene que ver entonces un limón con nuestras zapatillas? Pues que puede ayudar a neutralizar por completo el hedor. Después de un día entero caminando de un lado para otro, el sudor tiene que salir por alguna parte y, claro está, el sudor huele. Si bien las prendas como las camisetas o los pantalones tienen una solución sencilla -echarlas a lavar y punto- no podemos hacer lo mismo con nuestros zapatos.

En primer lugar, es imprescindible que tengas en cuenta la importancia de poner a ventilar de vez en cuando el par que más uses. Es evidente que tus zapatos para el trabajo no olerán igual de mal que las zapatillas que usas para hacer deporte. No obstante, exponerlas a las corrientes de aire ayudará a que las suelas y el tejido general respiren.

Aquí es donde entran en juego los limones. Corta un trozo de la cáscara y métela dentro del calzado que estés ventilando. Simple y conciso; cuando recojas tu par por la mañana no habrá rastro del mal olor. Si quieres obtener un resultado aún mejor, prueba a ventilar aparte las plantillas y meter un par de bolas de papel de periódico que ayudarán a la absorción de la humedad.

El aliado en polvo perfecto

Si hay un método popular en cuanto a la neutralización del olor es sin duda alguna el uso de los polvos de talco. Estos botes tan habituales en la vida de cualquier padre o madre de familia pueden hacerte un favor de cara a este problema. Tan solo debes espolvorear un poco de este polvo dentro de cada zapato y se absorberá por completo el sudor.

Si no tienes polvos de talco por casa, también podrá servirte un poco de bicarbonato. Este elemento es un aliado clave en la limpieza y, junto al limón, se convierte en uno de los trucos más efectivos entre los remedios caseros. Recuerda que en nuestra sección de Decoración podrás echar un vistazo a unos cuantos métodos para solucionar tus problemas cotidianos y dejar tu casa como nueva.