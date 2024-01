Dile adiós a los cuellos dados de sí que reinan en tu armario; y no porque llegue la hora de hacer limpieza. Aún estás a tiempo de salvar las prendas más delicadas -y abrigadas- que durante el invierno pasan a ocupar un espacio privilegiado en tu armario. Aquí te dejamos un truco ideal para reinventar tus perchas y encontrarles una nueva función que no dañe los tejidos más propensos a perder su forma rápidamente.

Cada tipo de percha cuenta con sus ventajas; por ejemplo, las que son más delgadas dejarán mucho más espacio en tu armario, pero sus brazos finos podrían dañar mucho más la forma de la prenda. De todas formas, si cuentas con este tipo de útiles en tu armario, puedes encontrar alternativas en el mercado que te ayudarán a adaptarlas sin tener que tirarlas a la basura.

¿Quieres saber cómo colocar el jersey para que no sufra tu jersey y que el cuello no se estire? Empieza por estirar por completo la prenda encima de una superficie plana y coloca la percha por la mitad -con la prenda dentro-. Después, dobla las mangas hacia delante, de tal forma que queden por encima de las mangas, y levántala. Aplicando esta técnica no solo conseguirás que tu prenda quede perfectamente doblada y segura, sino que ganarás espaci en el armario y podrás colgar aun más prendas.

Los jerseis entran en ese grupo de prendas que, bien podrías colgar en el armario, o bien podrías almacenar en pilas verticales. Lo más conveniente es que optes por la técnica que más cuadre con el espacio que tengas disponible sin romperte la cabeza y que, sobre todo, aleje el ruido visual todo lo posible para darte un espacio confortable.

Las perchas son también unas aliadas fundamentales a la hora de ganar espacio en la colada. Sin embargo, debes tener en cuenta que si vas a colgar prendas con un tejido más grueso, perderán su forma original con mucha facilidad. Y es que cuando las prendas se mojan, las el agua suele tirar el tejido hacia abajo, lo que hará que los hombros se adapten a la forma de la percha con mayor facilidad. Antes de echar a perder tu jersey favorito, búscale un lugar en el tendedero donde no se altere su forma.

Recuerda que en nuestra sección de Decoración contamos con múltiples consejos para conservar tu armario en perfecto estado y ganarle una batalla a la falta de espacio fácilmente. Aquí encontrarás consejos destinados tanto para el orden como la limpieza de las estancias evitando problemas tan habituales como el ruido visual. Haz un cambio en tu rutina por muy poco dinero y consigue unos resultados inmediatos de manera sencilla.