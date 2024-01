Sin duda es algo que muchos tenemos en común: odiamos planchar la ropa. Ya de por sí es una de las tareas domésticas más tediosas, y no digamos si además hay que limpiar la plancha.

Pero es un trabajo que hay que hacer con frecuencia, sobre todo si se quieren evitar problemas como manchas o incluso trozos de tela pegados a la plancha. Pero, ¿cómo se limpia la suela de la plancha?

El método más seguro es, sin duda, seguir los consejos del fabricante, para evitar cualquier daño, especialmente en los distintos tipos de plancha con superficies delicadas.

Sin embargo, también existen métodos considerados más "domésticos" y eficaces, que veremos a continuación.

El secreto del cepillo

Bien, vayamos al grano y digamos que la suela debe limpiarse periódicamente con un paño de cocina convencional húmedo, estrictamente no metálico. Sin embargo, para una limpieza más fácil y, sobre todo, no corrosiva, utilice siempre una esponja húmeda cuando aún no esté caliente.

En cualquier caso, si te resulta difícil eliminar la suciedad, puedes optar por utilizar un cepillo especialmente diseñado para la limpieza de platos. Pero, ¿cómo hacerlo? Veámoslo a continuación. En primer lugar, hay que ajustar la temperatura de la plancha entre "1 punto" y "2 puntos", después hay que separar la plancha y colocarla verticalmente sobre un paño. A continuación, aplique el cepillo de limpieza en la parte sucia de la suela una o dos veces y luego retira la suciedad y el líquido de la suela con un paño de algodón. No obstante, si la suela está caliente, nunca debe tocarse con las manos desnudas, sino con guantes especiales.

Por otra parte, es muy importante limpiar regularmente la suela de la plancha para que siga siendo eficaz y, sobre todo, no dañe el tejido. Además de utilizar el bastoncillo, también puedes optar por alternativas baratas, como una mezcla de vinagre y agua caliente, limpiada con una esponja no abrasiva y dejada actuar unos minutos.