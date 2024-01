Cuando la puerta del horno está cubierta de grasa que deja manchas marrones, es difícil ver lo que se está cocinando dentro. Pero ésta no es la situación más desagradable. El hecho es que estas manchas suelen esconder restos de comidas, suciedad, papel de horno, etc. Así que hay un riesgo importante de quemaduras y de encontrar toda esta suciedad en tus comidas.

Algunas personas piensan que estas manchas no pueden eliminarse, sobre todo cuando empiezan a acumularse con el tiempo. Sin embargo, con un producto que puede encontrar en su cocina, es posible deshacerse del espeso velo que oscurece la visión de la puerta del horno.

Una pastilla de lavavajillas para limpiar la puerta del horno

Normalmente, el primer instinto de la gente es fregar la grasa de la puerta del horno. Pero esto puede dañar el cristal, por lo que te recomendamos usar pastillas de lavavajillas. Contienen detergentes concentrados que pueden disolver la suciedad en sólo 10 minutos. Incluso la grasa más resistente puede eliminarse con las pastillas. Esto es lo que hace que tu vajilla brille, y también te ayudará a cuidar el cristal de la puerta del horno.

¿Cómo se utiliza la pastilla lavavajillas?

Sumerge la pastilla en agua para humedecerla. A continuación, úsala para frotar toda la superficie del cristal como lo haría con una piedra pómez. Espera unos minutos y luego limpia la puerta con una esponja húmeda.

Tengcuidado de no rayar la puerta, ya que la almohadilla debe permanecer siempre húmeda. Así que no dudes en mojarla regularmente en agua. Los resultados son impresionantes. La grasa se disolverá, todos los trozos quemados se desprenderán y el cristal recuperará todo su brillo.

Además, las pastillas tienen una superficie blanda que no raya el cristal. Por lo tanto, es un producto económico pero muy eficaz.

Papel de aluminio en el horno

Cuando se trata de trucos y consejos ingeniosos, siempre intentamos ofrecerte los que funcionan de verdad. A veces, bastan unos pocos movimientos para ahorrar tiempo y esfuerzo en casa. Y no sólo porque no puedes malgastar tu energía en las tareas domésticas, sino porque también tienes que relajarte, salir y hacer lo que te gusta y te hace sentir bien. Por eso hoy, te mostramos un truco realmente fenomenal. Utiliza papel de aluminio en el horno y no querrás volver a prescindir de este ingenioso truco.

Papel de aluminio en el horno: consejos y trucos que no debes perderte

Mucha gente utiliza este ingenioso truco para ahorrar tiempo y esfuerzo en casa. De hecho, el papel de aluminio puede ser un gran aliado en el hogar, ya que se puede utilizar de muchas maneras diferentes.

Sólo hay que averiguar qué se puede hacer con un simple papel de aluminio. Prueba estos remedios y verás que no querrás volver a prescindir de él, garantizado.

- Colócalo en una bandeja de horno: cuando tengas que cocinar, ¿por qué ensuciar tus bandejas de horno cuando puedes forrarlas con papel de aluminio? Así que pon papel de aluminio en la bandeja del horno, dispón los alimentos y mételos en el horno. Cuando esté cocinado, sólo tendrá que tirar el papel de aluminio sin ni siquiera tener que lavar la sartén.

- En el grill: también puedes utilizar papel de aluminio directamente en el grill para calentar pan, hornear galletas y todos aquellos alimentos que corren el riesgo de gotear y ensuciar el horno.