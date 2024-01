Podrás pensar que ante una persiana rota no hay vuelta atrás. Sin embargo, estás muy equivocado; existen métodos para poder suplir los fallos sin partirte el lomo. Uno de los problemas más habituales en cuanto a su mecanismo es la rotura de la correa. Este artilugio, hecho de polipropileno en su mayoría, no tendría por qué romperse, pero el paso del tiempo no es en vano para nadie.

Adiós al desorden en tu habitación: La solución la tienen los números impares Si tu correa de la persiana comienza a deteriorarse, lo más seguro es que cada vez te cueste más trabajo bajarla con facilidad. Y es que solemos tener un trato bastante descuidado con este elemento y lo más seguro es que a medida que pasa el tiempo tendamos a bajarla de manera automática, dejándola correr y provocando su deterioro. Lo suyo es que si empiezas a ver cómo se deteriora, la cambies cuanto antes, ya que una vez se rompa tendrás que pedir ayuda a un profesional cuanto antes y te quedarás durante unos días sin luz dentro de casa. Aquí te dejamos un método para cambiar la cinta de tu persiana efectivo y que podrás hacer de forma autónoma. Hazte con una correa de persiana que podrás encontrar en cualquier parte -en Leroy Merlín podrás encontrar un rollo de 6 metros a partir de 2,39 euros- y echa mano de una grapadora. Antes de comenzar, coge tu cinta nueva y quema el tramo inicial para alisarlo todo lo posible. En primer lugar, debes cortar la cinta que teníamos anteriormente y, antes de soltarla, grapar varias veces el inicio de ambas cintas. Una vez las tengas unidas, corta la anterior y tira desde abajo poco a poco hasta que la nueva correa grapada salga por este lado y llegues al tope. Ahora, tensa ambas cuerdas todo lo posible y mídelas, de tal forma que cortes la nueva cuerda a la medida exacta de la anterior. Una vez la hayas medido, vuelve a colocar las grapas y corta de nuevo la correa vieja. De esta manera, tendrás colocada una correa completamente nueva sin necesidad de acudir a un experto o desmontar tambores y mecanismos. Recuerda que en nuestra sección dedicada a la Decoración contamos con multitud de trucos caseros para conservar nuestro hogar en el mejor estado posible sin invertir demasiado tiempo ni dinero. Aquí puedes encontrar todo tipo de consejos para mejorar el orden y la limpieza en casa sin romperte la cabeza. En el caso de las persianas, es fundamental contar con un cuidado que mantenga nuestras instalaciones en el mejor estado posible. A pesar de que su limpieza parezca complicada en un principio, ponemos a tu disposición una serie de métodos esenciales para cumplir con esta tarea -y con cualquier otra- lo antes posible.