Tener la nevera limpia es básico para mantener un cuidado sobre los alimentos que consumimos. A simple vista, puede parecer que no hay suciedad debido a que no hay manchas visibles, pero los mayores peligros, a veces, son los que no vemos.

La limpieza de la cocina es esencial para mantener un ambiente saludable y libre de contaminación. Es importante limpiar regularmente el área de cocina para evitar la acumulación de suciedad, grasa y restos de comida, ya que esto puede ser un caldo de cultivo para bacterias y otros microorganismos que pueden ser peligrosos para la salud. Una hoja del laurel en la nevera: el remedio de la abuela con el que terminarás para siempre con el gran problema de tu cocina Para lograr esa limpieza de la que estamos hablando, hay un truco infalible que dejará tu nevera como nueva, además de que no deja rastro u olores nocivos para los alimentos. También hace efecto una vez esté la nevera llena, ya que neutraliza los malos olores. Lo primero que necesitas es un recipiente pulverizador que esté vacío para preparar la mezcla. A continuación, tienes que echar dos cucharadas de jabón para limpiar la vajilla, medio vaso de agua, un tercio de alcohol de 96º, el que se suele tener en el botiquín médico y, aquí está el elemento clave, dos cucharadas de esencia de vainilla. Una vez juntado todo, ya está listo para usar en tu nevera, pero recuerda vaciarla antes para que este líquido no caiga en ningún alimento. Con la ayuda de un trapo de cocina, vete pulverizando por toda la nevera y frotando para retirar la costra y suciedad más pegada. Además, contar con una nevera limpia, sin obstrucciones en las zonas refrigerantes ayuda a mantenerla más fría utilizando menos energía y sobrecalentándose menos, así que ya sabes. Utiliza este truco para dejar las manchas a un lado.