Hoy en día, la mayoría de los hornos ofrecen una gran variedad de funciones, cada una de ellas accesible a través de botones específicos según el modelo. Entre estas numerosas opciones, destacan dos métodos de cocción en particular: la cocción por calor rotativo y la cocción por calor tradicional. En este artículo analizaremos en detalle estos dos métodos de cocción, para que pueda tomar decisiones con conocimiento de causa a la hora de preparar sus recetas.

La cocción tradicional, basada en elementos calefactores instalados en el techo y el suelo, favorece las partes cercanas a los elementos calefactores (resistencias), garantizando una cocción perfecta para diversas preparaciones como pan, pizza, focaccia, bizcocho y bollería. La temperatura recomendada varía entre 160°C y 180°C en función de la receta.

Ventilador en el horno

Con sus ventiladores que distribuyen el calor uniformemente, la cocción asistida por ventilador garantiza una cocción uniforme de todos los alimentos. Adecuado para platos de primera y segunda cocción, verduras troceadas y pasteles y galletas para el desayuno. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que las masas fermentadas grandes, como el pan o los croissants, nunca deben cocinarse con calor asistido por ventilador para preservar su crecimiento.

Adaptar recetas a distintos tipos de horno

Si necesita adaptar una receta para un horno asistido por ventilador cuando tiene un horno de convección natural, sólo tiene que ajustar la temperatura. En general, la diferencia de temperatura entre los dos modos varía entre 10 y 20°C. Por ejemplo, para una temperatura de 180°C en un horno de ventilador, opte por 190°C para un pastel y 200°C para un entrante en un horno de convección natural. En caso de ventilación (con ventilador), retire la bandeja del horno para garantizar una circulación óptima del aire. Para evitar que los productos con levadura aparezcan demasiado secos en la superficie, unte suavemente leche entera mientras aún están calientes.

Siguiendo estos consejos, estará listo para ponerse el delantal y aprovechar al máximo su horno para crear deliciosas recetas con confianza y precisión.

Papel de aluminio en el horno

Cuando se trata de trucos y consejos ingeniosos, siempre intentamos ofrecerte los que funcionan de verdad. A veces, bastan unos pocos movimientos para ahorrar tiempo y esfuerzo en casa. Y no sólo porque no puedes malgastar tu energía en las tareas domésticas, sino porque también tienes que relajarte, salir y hacer lo que te gusta y te hace sentir bien. Por eso hoy, te mostramos un truco realmente fenomenal. Utiliza papel de aluminio en el horno y no querrás volver a prescindir de este ingenioso truco.

Papel de aluminio en el horno: consejos y trucos que no debes perderte

Mucha gente utiliza este ingenioso truco para ahorrar tiempo y esfuerzo en casa. De hecho, el papel de aluminio puede ser un gran aliado en el hogar, ya que se puede utilizar de muchas maneras diferentes.

Sólo hay que averiguar qué se puede hacer con un simple papel de aluminio. Prueba estos remedios y verás que no querrás volver a prescindir de él, garantizado.

- Colócalo en una bandeja de horno: cuando tengas que cocinar, ¿por qué ensuciar tus bandejas de horno cuando puedes forrarlas con papel de aluminio? Así que pon papel de aluminio en la bandeja del horno, dispón los alimentos y mételos en el horno. Cuando esté cocinado, sólo tendrá que tirar el papel de aluminio sin ni siquiera tener que lavar la sartén.

- En el grill: también puedes utilizar papel de aluminio directamente en el grill para calentar pan, hornear galletas y todos aquellos alimentos que corren el riesgo de gotear y ensuciar el horno.

- Como base: por último, puedes utilizar papel de aluminio para forrar una bandeja de horno y colocarlo debajo de los alimentos que estés cocinando. De esta forma, si se producen goteos y salpicaduras, la base del horno no se ensuciará y habrás ahorrado tiempo, esfuerzo y energía.