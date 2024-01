Un café en plena mañana es muchas veces el mejor aliado en la vida de cualquier persona que disfruta de esta bebida energizante. Si eres de los que disfruta del ritual mañanero de poner en marcha tu cafetera italiana por cuestiones de sabor o costumbre, estarán hechos a su funcionamiento, mantenimiento, etc.

Debes tener en cuenta que este tipo de artilugios no funcionan igual en todas las cocinas. Si cuentas con una vitrocerámica y estás usando tu cafetera antigua, existe la probabilidad de que no obtengas el mismo resultado -o ni siquiera puedas ponerla en marcha-. Y es que este tipo de materiales no funcionarán al entrar en contacto con la superficie de nuestra cocina si no contamos con un adaptadorque transmita el calor a través de él.

En las clásicas cocinas de gas no te enfrentarás a estos problemas. Sin embargo, sí que puedes encontrar otra clase de inconvenientes, como que no quepa en tus fogones. Puede ocurrir, y no es un inconveniente tan extraño, que la rejilla no ocupe el suficiente espacio como para sostener sartenes, ollas u otro tipo de útiles para cocinar de diámetro reducido.

Ante esta clase de circunstancias, siempre es recomendable antes de tirar la toalla darle unas vueltas a la cabeza para tirar de ingenio. Por norma general, los hogares cuentan con rejillas extra para colocarlas a modo de soporte adicional para esta clase de elementos más pequeños que no se sustentan sobre la estructura convencional.

Platos al revés

Aquí te dejamos un truco para poner en funcionamiento si no cuentas con uno de estos y no quieres tirar tu cafetera tradicional a la basura. Para ponerlo en práctica no necesitarás nada más allá que los elementos que conforman tu propia cocina de gas. Lo único que debes hacer es coger uno de los platos que recubren cada fogón y colocarlo al revés, de tal forma que se convierta en un soporte plano que transporte el calor y además aporte toda la estabilidad necesaria.

Un café perfecto

Preparar un café en la máquina italiana es todo un misterio para los verdaderos. Todo empieza por cargar el bidón inferior. Aunque haya muchas teorías acerca de cómo hacerlo, lo mejor será que cargues hasta la mitad de la cámara. Una vez tengas cargado el café y bien cerrada cada una de las piezas, pon la cafetera en el fuego y espera hasta que comience a hacerse evidente el sonido que casi todo el mundo conoce a estas alturas.

Una vez te hayas percatado de esto será que la base se ha vaciado de agua y tu café está listo para que puedas disfrutar de tu bebida favorita.