Quienes sufren estreñimiento lo saben: en invierno, la situación puede empeorar. No sólo el estilo de vida generalmente más sedentario durante la estación fría es menos estimulante para nuestros intestinos, sino que la dieta también contribuye. La fruta y la verdura frescas son menos abundantes durante el invierno, y quienes padecen estreñimiento se ven afectados.

La nutrición es (en ausencia de enfermedades específicas) el factor que más contribuye al estreñimiento, sobre todo si es persistente o se repite con frecuencia. En muchos casos podemos eliminar el problema simplemente cambiando nuestra dieta. Veamos qué alimentos es bueno poner sobre la mesa para combatir el estreñimiento incluso durante la estación fría.

Si sufrimos estreñimiento, podemos consumir abundantes cantidades de semillas oleaginosas, que, además de contener grasas beneficiosas y omega-3, también son una panacea para un intestino perezoso. En concreto, las nueces, las avellanas, las almendras, los anacardos y las preciadas semillas de lino pueden ayudarnos a combatir el estreñimiento a diario.

Un consejo sobre las semillas de lino: tritúrelas groseramente en una batidora (o con un ablandador de carne) antes de añadirlas a nuestros platos, para que se asimilen mejor.

Recientes estudios avalan los beneficios que el consumo frecuente de este alimento tiene para la salud...

Incrementa la función cognitiva

Ralentizar el deterioro cognitivo

Mejora los factores de riesgo cardiovascular, como la glucemia, la tensión arterial, el colesterol o los triglicéridos.

como la glucemia, la tensión arterial, el colesterol o los triglicéridos. Asimismo, los frutos secos destacan por ser una fantástica fuente de calcio con los que combatir, entre otras patologías, la osteoporosis.

Algunos de ellos, incluso, superan los valores de calcio de la leche. De hecho, se ha visto que, a lo largo de los años, quienes han consumido frutos secos regularmente tienen huesos más fuertes, al contrario de quienes no los han tomado.

Sin embargo, existe una pregunta que se ha puesto de moda y que desconcierta a buena parte de la población:

A diario, pero vigilando la ración

Los frutos secos son ricos en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas —reducen el nivel de colesterol LDL o 'malo' y los lípidos de la sangre—.

Además, proporcionan:

Fibra

Proteínas

Vitaminas (entre las que destaca la vitamina E, que es un poderoso antioxidante)

Ácido fólico

Minerales

Esteroles vegetales

Fitoestrógenos

Y otros fitonutrientes.

Diferencia entre cacahuetes y anacardos

Para saber qué cantidad de frutos secos puede consumir, también debe tener en cuenta sus necesidades. Esto también se aplica a la elección del tipo de fruta. Los cacahuetes, por ejemplo, contienen menos hidratos de carbono que los anacardos y son más ricos en fibra y vitaminas. Los anacardos, en cambio, aportan muchos minerales. La cantidad de consumo difiere entre los dos tipos de fruta. Mientras que, como hemos dicho, puedes comer 23 cacahuetes, puedes consumir un máximo de 11 anacardos.

No olvidemos las avellanas. Son semillas oleaginosas que contienen muchas sustancias beneficiosas para el sistema cardiovascular y una capacidad antiinflamatoria natural. También puedes consumirlas tostadas, para apreciar mejor su sabor y conservarlas durante más tiempo. Sin embargo, no hay que excederse; puede comer un máximo de 15 al día para no ingerir más de 100 calorías.